Ortslandwirte tagten in Bürgeln

CÖLBE-BÜRGELN - Cölbe-Bürgeln (red). Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie haben sich die Ortslandwirte des Landkreises Marburg-Biedenkopf wieder von Angesicht zu Angesicht getroffen. Gut 200 Teilnehmer und Gäste folgten der Einladung von Kreislandwirt Frank Staubitz nach Bürgeln in die Mehrzweckhalle.

Carsten Gath von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) stellte zunächst die zu erwartende Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) ab 2023 vor. Die GAP ist ein umfangreiches Steuerungs- und Finanzierungsinstrument für die europäische Landwirtschaft und auch für den Umweltschutz relevant. Gath erläuterte, eine bevorstehende Reform der GAP werde zu einigen tiefgreifende Änderungen in der Landwirtschaft führen. Beispielsweise sei davon auszugehen, dass die Auszahlung von Fördermitteln der Europäischen Union an hiesige landwirtschaftliche Betriebe stärker als bisher an Umwelt- und Klimaleistungen geknüpft würden.

Im Anschluss informierte Heike Wagner über regionale Maßnahmen wie den Erzeuger-Verbraucher-Dialog, das Projekt Bauernhof als Klassenzimmer, die Anlage von Blühflächen, die Ökomodellregion und deren Schafwollpellet-Projekt. Wagner ist Leiterin des Fachbereichs Ländlicher Raum und Verbraucherschutz beim Landkreis Marburg-Biedenkopf. Projekte, die den Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern verbessern sollen, seien etwa das Höfe-Radeln und das Kelterwiesen-Projekt.

Schließlich wurden die nach Agrarwahlen 2022 ausgeschiedenen Ortslandwirte sowie Mitglieder des Gebietsagrarausschusses geehrt und verabschiedet. Kreislandwirt Staubitz bedankte sich für viele Jahre ehrenamtliches Engagement für den landwirtschaftlichen Berufsstand und überreichte die Urkunden des Landes Hessen.