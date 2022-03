Otto-Ubbelohde-Haus platzt aus allen Nähten

Der 1867 in Marburg geborene Maler und Illustrator Otto Ubbelohde ließ im Jahr 1900 in Goßfelden ein Atelierhaus bauen, in dem er mit seiner Frau Hanna bis zu seinem Tod im Jahr 1922 lebte. Die Nichte Else Ubbelohde-Doering erbte das Haus und den Nachlass. Sie legte fest, dass beides nach ihrem Tod Eigentum einer Stiftung werden sollte. So entstand 1991 die Otto-Ubbelohde-Stiftung.

Dem Stiftungsrat gehören unter anderem ein Vertreter der Stifterfamilie, der Landrat und der Bürgermeister der Gemeinde Lahntal an.

Der Landkreis fördert die Arbeit der Stiftung auch finanziell und hat ihr als Dauerleihgabe einige Gemälde Ubbelohdes und vor allem seine 450 als national wertvoll eingestuften Illustrationen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm überlassen. Diese hatte seine Frau Hanna dem Landkreis geschenkt.