Otto-Ubbelohde-Preis geht an zwei Personen und einen Verein

Zum 35. Mal wird der Otto-Ubbelohde-Preis an Kulturschaffende aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf verliehen. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (hinten, r.) und der Kreistagsvorsitzende Detlef Ruffert (r.) beglückwünschten die Preisträger. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf/Heike Döhn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Drei ganz unterschiedliche und innovative Ansätze zur Vermittlung von Brauchtum und Geschichte hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seiner höchsten Kulturauszeichnung, dem Otto-Ubbelohde-Preis, belohnt. Der mit je 1000 Euro dotierte Preis ging an die Fotografin Anna Scheidemann aus Marburg, den Trachtenspezialisten Klaus-Peter Fett aus Wollmar, bekannt als Kunstfigur "s'Anna", und den Verein "Amöneburg 13Hundert".

Jury wählt aus

64 Bewerbungen

Die Jury hatte die Preisträger aus 64 Bewerbungen ausgewählt und damit Kulturschaffende gekürt, die "Altbekanntes neu erscheinen lassen", so der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU), der die Preisträger würdigte. Sie verbinde ein roter Faden: "Sie geben dem Begriff Heimat eine neue Facette".

Festredner und Ubbelohde-Preisträger 2019 Philipp Layer versetzte das Publikum, gemeinsam mit Christa Weber an der Harfe, in die Welt der Märchen und machte mit seinem Vortrag von "Der Froschkönig", den er mit Ubbelohdes Märchenzeichnungen illustrierte, deutlich, wie Märchen die Perspektive verändern und neue Wege öffnen können.

OTTO-UBBELOHDE-PREIS Der mit drei Mal jeweils 1000 Euro dotierte Preis wurde in diesem Jahr bereits zum 35. Mal vergebenDie vom Landkreis Marburg-Biedenkopf gestiftete Auszeichnung ist nach dem Künstler Otto Ubbelohde benannt und wird für besondere Leistungen in den Bereichen Kunst, Heimatgeschichte, Pflege des heimischen Brauchtums, Beschäftigung mit dem Werk Ubbelohdes und der Denkmalpflege vergeben.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf wolle jedem Heimat sein, der sich dort wohlfühle, egal wie lange er dort schon lebe. Das spiegele sich in den Fotografien der aus der Ukraine stammenden Fotografin Anna Scheidemann wider. Sie sei international tätig, mit ihren Fotografien zum Thema Tracht aber ganz im Landkreis verwurzelt.

Ihre Fotos im Stile alter Meister zeigten Männer und Frauen in Tracht - klassische Trachtenträgerinnen ebenso wie gepiercte junge Frauen oder Männer mit Tattoos. "Sie zeigen Menschen, wie sie sind, nicht, wie man sie erwartet", betonte Zachow. Das Spiel mit Identitäten wagt auch Klaus-Peter Fett seit vielen Jahren. Er ist aktiv in Verbänden wie der Trachtengruppe Wollmar, dem Gesangverein, der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege und der Volkskunstgilde. Vor allem aber vermittelt Fett Traditionen an junge Menschen, damit diese sie fortführen können. Und das gelingt ihm auch durch seine Verkörperung der Figur "s' Anna". "Mit Humor und Charme lassen Sie die Tracht in der Gegenwart ankommen", sagte Zachow.

Die Auszeichnung für den im Juni 2018 gegründeten Verein "Amöneburg 13Hundert" sei etwas ganz Besonderes, sagte Zachow, "denn wir zeichnen im Grunde einen ganzen Ort aus."

Der Verein, der sich für die Feier des Stadtjubiläums ambitionierte Ziele gesetzt und diese auch unter schwierigen Pandemie-Bedingungen weiter verfolgt habe, habe die ganze Stadt mit ins Boot geholt und unzählige Unterstützer. "Sie machen aus dem Stadtjubiläum nicht nur eine Feier der Vergangenheit, sondern blicken in die Zukunft - und machen so deutlich, dass Traditionspflege nicht nur das Bewahren von Erinnerungen ist", betonte Zachow.

In diesem Bemühen sei nicht nur die herausragende Veröffentlichung "1300 Jahre Amöneburg - Dem Himmel so nah" entstanden, sondern auch das Projekt "Amöneburger Häuser erzählen".