Pflegefamilien für Säuglinge und Kleinkinder gesucht

MARBURG/BIEDENKOPF - Der Landkreis sucht Pflegefamilien, die bereit sind, vorübergehend Säuglinge und Kleinkinder bei sich aufzunehmen.

Als Bereitschaftspflegestellen des Jugendamtes des Landkreises sind solche Pflegefamilien seit vielen Jahren ein wesentlicher Baustein für den Schutz von Kindern.

Immer wieder kommt es zu Ereignissen und Entwicklungen in Familien, die dazu führen, dass das Jugendamt junge Menschen in Obhut nehmen muss - um ihnen das zukommen zu lassen, was sie benötigen.

Viel Trost spenden

gehört auch dazu

Und in manchen Fällen auch, um sie zu schützen. Für viele Kinder ist dann eine vorübergehende Unterbringung in einer anderen Familie die beste Lösung. Dabei geht es zunächst und vor allem darum, die Versorgung des Kindes mit allem, was es unbedingt braucht, sicherzustellen: Ernährung, Sicherheit, Geborgenheit, medizinische Versorgung und Schutz, aber auch ganz viel Trost.

Die Phase der Inobhutnahme in eine Bereitschaftspflegefamilie ist auch eine wichtige Zeit, um Fragen zu klären: Kann das Kind nach Hilfen und Stabilisierung wieder zurück in seine Familie oder muss ein neuer Lebensort für längere Zeit gefunden werden? Die Pflegefamilie begleitet das Kind in diesem Prozess und ist eine wichtige Hilfe bei der Orientierung. Kontakte zu den Eltern werden von anderer Seite begleitet, die Pflegefamilie hat keinen direkten Kontakt zu Eltern.

Die durch die Pflegefamilie gewonnenen Einschätzungen bezüglich der Entwicklung des Kindes, seinen Beziehungen und Bindungen sowie seinem Hilfebedarf sind für das Jugendamt und andere an Entscheidungsprozessen Beteiligte wichtig. Denn diese Erkenntnisse helfen, um einen guten, förderlichen und sicheren Weg für das Kind zu finden.

Über die Anforderungen an Betreuer und unterstützenden Leistungen des Landkreises können sich Interessierte unter Telefon 0 64 21-4 05 19 62 informieren. Oder sie schreiben eine E-Mail an die Adresse fbfjs@marburg-biedenkopf.de.