Pflegelotsen beraten ehrenamtlich

Kirsten Fründt (Sechste von rechts) und Thomas Spies (Sechster von links) freuen sich mit den Beteiligten über die erfolgreiche Fortbildung der ehrenamtlich Engagierten zu interkulturellen Pflegelotsen. Foto: Freya Altmüller/Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Zehn Menschen aus dem Kreisgebiet haben sich im Rahmen des Projektes "Interkulturelle Care-Guides" zu Interkulturellen Pflegelotsen fortbilden lassen. Landrätin Kirsten Fründt und Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) haben die entsprechenden Zertifikate an die Teilnehmer überreicht.

Organisiert hatte die Qualifizierung der Verein "beramí berufliche Integration" zusammen mit der Stadt Marburg und dem Landkreis; das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft lässt die Fortbildung wissenschaftlich begleiten. Fachlich begleitet wird das Projekt durch den Fachdienst Altenhilfe des Kreises. Die Lotsen sind in einer Vermittlerrolle tätig und können ältere Menschen mit Migrationshintergrund und deren Angehörige in ihrer Muttersprache zu Unterstützungs- und Pflegeangeboten in ihrer Kommune beraten.

Informationen können nun in Persisch, Punjabi, Urdu, Türkisch, Kurdisch, Zazaisch, Arabisch, Englisch und Französisch vermittelt werden.

Weitere Infos, darunter Kontaktmöglichkeiten zu den Lotsen, bietet der Fachdienst Altenhilfe beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 0 64 21-4 05 16 35 oder per E-Mail an ErbeckK@marburg-biedenkopf.de