Polizei erwischt elf Fahrer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Bei Polizeikontrolle über Ostern wurden einige Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Über die Osterfeiertage veranlasste die Polizei bei einer 35 Jahre alten Frau und bei zehn Männern im Alter zwischen 23 und 43 Jahren Blutproben, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr lenkten. Die Kontrollorte fanden überwiegend in Marburg und im Ostkreis statt. Die Polizei untersagte in allen Fällen die Weiterfahrt und musste in einigen Fällen auch den Fahrzeugschlüssel sicherstellen.

Teilweise ergaben sich bei den Kontrollen weitere Besonderheiten. So widerlegte zum Beispiel der Drogentest eines 23-Jährigen seine Äußerung, dass er noch nie etwas mit Betäubungsmitteln zu tun habe, durch eine positive Reaktion auf Metamphetamine, Amphetamine, Kokain und THC.

Ein 38 Jahre alter Autofahrer steigerte sich bei der Kontrolle zunehmend in seiner Aggressivität, was letztendlich in nicht mehr enden wollenden Beleidigungen der Beamten gipfelte. Da die Polizei bei ihm zudem ein mutmaßliches Reizstoffsprühgerät ohne jedes amtliche Prüfzeichen und ohne jegliche sonstige Kennzeichnung sicherstellte, muss sie der Mann wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, den Beleidigungen und dem vermutlichen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Ein Rollerfahrer gab zunächst falsche Personalien an und gleichzeitig sofort zu, keinen Führerschein für sein Gefährt zu haben. Sein Alkotest zeigte 1,03 Promille und der Drogentest reagierte auf mehrere Stoffe. Seine wahre Identität verschwieg der 23-Jährige wegen des offenen Vollstreckungshaftbefehls gegen ihn.

Flucht zu Fuß

schnell beendet

Ein weiterer 23 Jahre alter Autofahrer muss sich zusätzlich aufgrund eines mitgeführten und von der Polizei sichergestellten Teleskopschlagstockes wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Ein ebenfalls 23 Jahre alter Autofahrer bemerkte den wendenden Streifenwagen, befürchtete eine Kontrolle und versuchte zu flüchten. Er stellte den Wagen zeitnah ab und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Die Flucht endete zeitnah, denn er lief der Streifenwagenbesatzung in die Arme, die ihn als Fahrer sofort wiedererkannte.