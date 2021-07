Polizei holt Betrunkenen mit Huhn von der Umgehung Cappe

Die Polizei hat auf der Umgehungsstraße Cappel einen Betrunkenen aufgegriffen, der ein Huhn bei sich trug. Symbolfoto: Archiv

MARBURG-CAPPEL - Die Polizei Marburg hatte am Montag, 5. Juli, gegen 13.20 Uhr, einen kuriosen Einsatz an der Umgehungsstraße in Cappel. "Gleich mehrere Anrufer meldeten einen volltrunkenen Mann, der schon mehrmals auf die Straße getorkelt sei, sich übergeben habe und der irgendeinen Vogel mit sich trägt", berichtete Polizeisprecher Martin Ahlich.

Die Polizei traf auf einen polizeilich bereits mehrfach aufgefallenen 22-Jährigen. Der Alkotest zeigte bei ihm 3,3 Promille. Zu seinem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer sollte der Mann zur Ausnüchterung mit zur Wache. Jetzt stellte sich der Mann allerdings quer. Er wolle sich nicht von seinem besten Freund trennen, habe er gesagt: ein Huhn, das er trug. "Der dann gestartete kurze Fluchtversuch endete mit der Festnahme durch die Polizei", erläuterte Ahlich. Nach einer ärztlichen Untersuchung kam der Mann ins Krankenhaus. Sein Huhn, das er bei der Flucht dann doch zurückgelassen hatte, hatte zwischenzeitlich jemand ins Tierheim gebracht. Offenbar war es an einem Bein verletzt. "Die Ermittlungen zur Herkunft des Huhns dauern noch an", berichtete Polizeisprecher Ahlich.