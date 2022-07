Polizei Mittelhessen: Störungen der Telefonanlage

Das Polizeipräsidium Mittelhessen ist derzeit telefonisch nicht erreichbar. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Derzeit kommt es bei der Polizei Mittelhessen in in den Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill zu Störungen der Telefonanlage. Das teilt die Polizei mit. Unter Umständen sind einzelne Stationen aktuell nicht erreichbar. In dringenden Fällen bittet die Polizei darum, den Notruf 110 zu wählen. Sobald das Problem behoben wurde, erfolgt eine weitere Meldung.

