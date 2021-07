Polizei schnappt berauschte Fahrer

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Marburger Polizeisprecher Martin Ahlich ist lesbar sauer: "Trotz der ständigen Berichterstattung über die Folgen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln und trotz der Ankündigung der Fortsetzung der Polizeikontrollen und konsequenter Verfolgung dieser die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigenden Straftaten setzen sich immer wieder Personen ans Steuer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen."

Am Mittwoch zog die Polizei insgesamt fünf solcher Fahrer aus dem Verkehr: Den Anfang machte ein 21-Jähriger am Vormittag, den die Polizei auf dem B 3-Parkplatz an der Kupferschmiede kontrollierte. Es folgte um 12.20 Uhr ein 25-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Autos saß und den die Polizei Marburg in der Frankfurter Straße überprüfte.

Weiter ging es am Mittwochnachmittag in Ebsdorf. Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle musste eine 24 Jahre junge Frau ihr Auto abstellen. Ihr Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Die Autofahrt eines 28 Jahre alten Mannes endete nachmittags in der Bahnhofstraße in Wetter.

Der Drogentest bestätigte den während der allgemeinen Verkehrskontrolle aufgekommenen Verdacht und zeigte einen Einfluss von THC an.

Mit 1,01 Promille

durch Bad Endbach

Und um 22.40 Uhr schließlich kontrollierte die Polizei Biedenkopf in Bad Endbach ein Auto, dessen Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest des 30 Jahre alten Mannes zeigte 1,01 Promille an. In diesem Fall stellte die Polizei den Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt definitiv zu unterbinden. Nach den positiven Tests veranlasste die Polizei - wie üblich - in allen Fällen Blutproben.