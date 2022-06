Polizei warnt vor falschen Europol-Anrufen

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern. Foto: Friso Gentsch

MARBURG-BIEDENKOPF - Erneut warnt die Polizei vor Betrügern am Telefon. Wie der Pressesprecher der Polizei, Martin Ahlich mitteilte, rufen derzeit angebliche Beamte der Polizeibehörde der Europäischen Union, Europol, an. Sie schüchterten ihre Opfer mit einer erfundenen Geschichte ein und überredeten sie, PlayStore-Karten zu kaufen und den Code zu übermitteln. So könnten weitere Sanktionen abgewendet werden.

In zumindest einem erfolgreichen Fall hatte der Anrufer laut Polizei behauptet, das Konto der Opfer sei im Zusammenhang mit dubiosen Geschäften im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität in Mexiko und Südamerika aufgefallen.

"Egal, welche Geschichte sie bei einem völlig unerwarteten Anruf hören - der beste Schutz, am Telefon nicht Opfer von Betrügern zu werden, ist aufzulegen, sobald es am Telefon um Geld, egal in welcher Form geht", rät Ahlich.