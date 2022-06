So entwickelte sich die Zahl der Straftaten in den vergangenen zehn Jahren (in Klammern steht die Aufklärungsquote in Prozent):

2012: 278 Straftaten (69,4 Prozent)

2013: 317 Straftaten (81,4)

2014: 317 Straftaten (74,8)

2015: 332 Straftaten (72,6)

2016: 596 Straftaten (71,8)

2017: 242 Straftaten (65,3)

2018: 333 Straftaten (60,7)

2019: 322 Straftaten (72,7)

2020: 378 Straftaten (72,8)

2021: 553 Straftaten (71,2)