Polizeioldtimer Museum öffnet erstmals seit Ende 2019

Einige der historischen Polizeifahrzeuge aus dem 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum Marburg. Foto: Eberhard Dersch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CYRIAXWEIMAR - Das Polizeioldtimer Museum war in der Corona-Krise bislang durchgehend geschlossen. Auch die Feier zum 30-Jährigen Bestehen des Polizei-Motorsport-Club (PMC) Marburg fiel im letzten Jahr aus.

Zum kreisweiten Museumstag 2021 des Landkreises Marburg-Biedenkopf unter dem Motto "Über Stock und Stein" bietet sich jetzt nach fast zwei Jahren wieder die Gelegenheit der Museumsbesichtigung: Mobile Kulturgeschichte gibt es am Sonntag, 29. August, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr live zu erleben - diesmal allerdings ohne das übliche große Rahmenprogramm. Lediglich der Staatssekretär aus dem Hessischen Innenministerium, Stefan Heck, wird gegen 13 Uhr eine kurze Ansprache halten und dem PMC Marburg nachträglich noch zum 30. Geburtstag (+1) gratulieren. Ein automobiles Geschenk in Form eines Mercedes 280 CDI hat er schon vor Kurzem dazu übergeben, das kann nun erstmals bewundert werden.

Die Besucher erwarten wieder liebevoll gepflegte Polizeifahrzeuge, angefangen vom BMW "Barockengel", bekannt aus der Polizeiserie "Isar 12", bis hin zum Wasserwerfer. Die Fahrzeuge werden in mittlerweile drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt. Zu den Oldtimern gibt es Schautafeln mit ausführlichen Beschreibungen. Neu ist ein QR-Code, der auf die neue Homepage leitet, wo sich Interessierte detailliert weiter informieren können.

Fotos Einige der historischen Polizeifahrzeuge aus dem 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum Marburg. Foto: Eberhard Dersch Einige der Polizei-Sonderfahrzeuge, die im Polizeioldtimer Museum in Marburg zu bewundern sind, passend zum Motto des Museumstages "Über Stock und Stein". Foto: Eberhard Dersch Schon mal den Polizei-Wasserwerfer von innen gesehen? am Sonntag ist das im Polizeioldtimer Museum gegen eine Spende für die Flutopfer möglich, verbunden mit einer Rundfahrt auf dem Gelände. Foto: Eberhard Dersch Erstmals zu bewundern im Polizeioldtimer Museum Marburg ist der Mercedes 280 CDI, ein einzigartiges Polizeifahrzeug, früher eingesetzt bei der Landeskradstaffel Hessen. Foto: Eberhard Dersch Erstmals zu bewundern ist der Mercedes 280 CDI, früher eingesetzt bei der Landeskradstaffel Hessen. Foto: Eberhard Dersch 5

Die zumeist einmaligen historischen Polizeifahrzeuge des PMC Marburg gehören zur größten Sammlung von Polizeifahrzeugen in Deutschland. Einige von ihnen waren schon in Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. "Kurz vor der Flut im Ahrtal und NRW waren wir dort mehrere Tage zu Filmaufnahmen unterwegs, daher sind wir sehr betroffen von dem Unheil, das dort geschehen ist. Wir werden daher die Einnahmen aus unserer Spendenbox den Flutopfern zukommen lassen. Zudem bieten wir noch weitere besondere Spendenmöglichkeiten für die Besucher an, bis hin zur Mitfahrt in einem Polizeioldie", kündigt der PMC-Vorsitzende Eberhard Dersch an.

Filmaufnahmen kurz

vor der Flutkatastrophe

TERMINE Oldtimer-Fans haben in diesem Jahr noch zwei Möglichkeiten das Museum zu besichtigen und zwar am 19. September und 17. OktoberDas Polizeioldtimer-Museum befindet sich außerhalb von Marburg, an der Kreisstraße 69, der Eintritt ist frei. Weitere Infos online unter: www.polizeioldtimer.de. Die Oldtimer-Ausstellung besuchen können wegen der Pandemie nur vollständig geimpfte Personen, Genesene oder negativ getestete Personen. In den Hallen besteht Maskenpflicht.

In Zeiten von Corona war der PMC Marburg nicht untätig und hat einige Neuigkeiten auf den Weg gebracht. Dazu zählt unter anderem die neue Homepage. Diese ist auch auf dem Gelände des Museums aufrufbar, denn dort gibt es nun kostenlosen WLAN-Empfang mittels Hotspots.

Auch einige neue Polizeioldies sind noch hinzugekommen, unter anderem kann der neue Mercedes 280 CDI erstmals bewundert werden, der vom Hessischen Innenministerium gespendet wurde.

Die Mercedes-Benz E-Klasse der Baureihe W 211 wurde von 2002 bis 2009 produziert. Der Mercedes-Benz E 280 CDI gehörte von 2007 bis 2021 zum Fuhrpark der Polizei Hessen. Mit entsprechender Sonderausstattung diente er als Führungsfahrzeug der Landeskradstaffel.