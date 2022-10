Pro und Contra: Kürbisse statt Erinnerungen an Luther?

Landkreis Marburg-Biedenkopf - Evangelische Christen feiern am 31. Oktober Reformationstag. Kinder verbinden mit diesem Datum schon seit einigen Jahren eher Kürbisse und Süßigkeiten. Zwei Reporter, zwei Meinungen zum kunterbunten Kommerz.

Pro - Markus Engelhardt

Markus Engelhardt (© Kopp)

Keine Sorge: Wie in den vergangenen Jahren mische ich mich auch diesmal nicht unter die kostümierten Kleinen, die an Halloween in der Nachbarschaft Süßes fordern und mit Saurem drohen. Da würde ich ohnehin auffallen wie Michael Myers – der legendäre Titelschurke der nach jenem Tag benannten Filmreihe – beim Kindergeburtstag. Aber ich gönne allen ihren Spaß beim wohligen Gruseln, wenngleich das nicht dieselbe Tradition haben mag wie die Erinnerung an die Reformation. Meine These (die ich nicht an eine Kirchentür genagelt habe): Ein wenig Ablenkung vom Alltag schadet nicht. Und wer dabei als Untoter das Leben feiern will, soll das ruhig tun. Hatte nicht sogar Martin Luther eine dunkle Seite? Horror-Fans schwärmen für Schauriges, das jedoch angesichts mancher Äußerung des streitbaren Theologen verblasst wie der Vollmond im Nebel. „Jungen Leuten ist Freude und Ergötzen so hoch vonnöten wie Essen und Trinken“, hat er andererseits gesagt. Außerdem: Es gibt ja keine Maskenpflicht.