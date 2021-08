Radeln für den Klimaschutz

Das Stadtradeln im Landkreis Marburg-Biedenkopf startet am Montag. Archivfoto: Henrik Istenberg

MARBURG-CAPPEL - Unter dem Motto "Stadt- & Land-Radeln" nimmt der Landkreis Marburg-Biedenkopf auch in diesem Jahr an der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln" teil. Los geht es am Montag, 30. August, um 17.30 Uhr, vor dem Marburger Kreishaus in Cappel (Im Lichtenholz 60).

Daran schließt sich eine Radtour zum Güterbahnhof 1849 in Fronhausen an. Anmeldungen zur Radtour nimmt der Fachdienst Kreisentwicklung des Landkreises Marburg-Biedenkopf per E-Mail an

TerzoM@marburg-biedenkopf.de oder an StockmannC@marburg-biedenkopf.de entgegen. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit die Umwelt zu schonen. Das "Stadtradeln" ist eine Aktion des Klima-Bündnisses, bei dem 21 Tage das Rad als Verkehrsmittel im Vordergrund steht. Alle Menschen sind eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zu sammeln und somit den CO 2 -Verbrauch zu verringern. Das kann der Weg zur Arbeit, zur Uni oder Schule oder einfach nur eine Radtour in der Freizeit sein. Es gibt eine Vielzahl von Aktionen und Veranstaltungen rund ums Radfahren sowie verschiedene Radtouren.

Neben der Kreisverwaltung haben sich die Kommunen Bad Endbach, Kirchhain, Marburg, Neustadt, Stadtallendorf, Weimar (Lahn) und Wetter für eine Teilnahme angemeldet. Jeder Radelnde, jedes Team, jeder Verein, jede Kommune, jede Schule und jedes Unternehmen kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und um die Wette radeln. Die zurückgelegten Kilometer können per App gesammelt werden. Informationen dazu gibt es online unter www.stadtradeln.de.

"Radelmeter" zeigt den aktuellen Kilometerstand an

Das Programm sowie das "Radelmeter", das den aktuellen Kilometerstand sowie die Anzahl der Teams und der aktiven Radelnden anzeigt, finden sich zudem auf der Homepage des Landkreises unter www.lkmb.de/stadtundlandradeln.

Das Stadtradeln im Landkreis Marburg-Biedenkopf endet am 19. September; die Siegerehrung findet im Oktober statt.