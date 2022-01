Reaktionen auf den Tod von Kirsten Fründt

Mit einem Online-Kondolenzbuch hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf eine erste Möglichkeit geschaffen, die Anteilnahme am Tod von Landrätin Kirsten Fründt zu dokumentieren. Das Angebot ist unter www.mein-marburg-biedenkopf.de zu erreichen. Ab Montag, 24. Januar, liegen zudem klassische Kondolenzbücher aus.

Am Landratsamt in Marburg (Im Lichtenholz 60, Cappel) sowie an den Verwaltungsaußenstellen in Biedenkopf (Kiesackerstraße 12) und Stadtallendorf (Marktstraße 6) können ab Montag, 24. Januar, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr (Freitag: 8 Uhr bis 14 Uhr) über die ausliegenden Kondolenzbücher Beileidsbekundungen abgegeben werden.

Den für Samstag, 22. Januar, geplanten Online-Neujahrsempfang hat der Kreis abgesagt.

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden. Der Kreis plant daher eine offizielle Trauerfeier für die verstorbene Landrätin. Diese soll am Samstag, 5. Februar, in der Lutherischen Pfarrkirche in Marburg stattfinden. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Platzzahl in der Kirche ist eine Teilnahme an der Trauerfeier vor Ort leider nur auf Einladung möglich. Um trotzdem möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, diese Trauerfeier zu verfolgen, wird sie Internet übertragen werden.