WEIMAR-NIEDERWEIMAR - Zwischen 12 Uhr am ersten und 10 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein roter Toyota Aygo im Vorgarten eines Anwesens in der Herborner Straße in Niederweimar gestanden. Dort wurde ein Reifen des Wagens demoliert. Mehrere Einstichstellen belegen eine vorsätzliche Sachbeschädigung. An dem platt gestochenen Reifen fehlt zudem die Radkappe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.