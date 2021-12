Reiner Wagner leitet das Finanzamt

Das Finanzamt Marburg-Biedenkopf entstand in seiner jetzigen Form 2004 durch einen Zusammenschluss der Finanzämter Biedenkopf und Marburg, wobei das Amt in Marburg als Hauptsitz bestimmt wurde. An beiden Standorten arbeiten insgesamt rund 230 Beschäftigte. Sie sind in ihrem Bezirk für etwa 246 000 Einwohner und rund 31 000 Unternehmen zuständig.

Seit Jahren ist das Finanzamt nach eigenen Angaben beim Nachwuchsgewinn erfolgreich und kann bei Beamten, die ihr Studium beziehungsweise ihre Ausbildung zum Finanzwirt beginnen, hohe Einstellungszahlen vorweisen.