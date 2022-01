Rückersfest in Laisa endgültig abgesagt

Die Rückersfigur stand im März 2020 schon einmal für einige Tage auf dem Dach des Laisaer Heimatmuseums, ehe das Fest wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Es wurde endgültig abgesagt. Foto: Jörg Paulus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BATTENBERG-LAISA - Das Rückersfest in Laisa (Waldeck-Frankenberg) ist auch für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das hat der Festausschuss entschieden. Und diesmal ist die Absage endgültig: Das Traditionsfest, das seit 2020 schon zwei Mal um jeweils ein Jahr verschoben worden war, wird nun nicht noch einmal verlegt. Es findet also erst wieder im eigentlichen 7-Jahres-Rhythmus 2027 statt. Das Fest hat stets auch viele Besucher aus dem Hinterland. Laisa gehörte bis 1932 zum Kreis Biedenkopf.

"Wir bedauern die Absage sehr, sehen aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der schlechten Prognosen für die kommenden Wochen keine Alternative zu dieser Entscheidung", teilte Ortsvorsteher Jörg Paulus als Vorsitzender des Festausschusses mit.

"Wir haben zwei Jahre lang und bis zuletzt alles versucht, um das 2020 abgebrochene Rückersfest doch noch irgendwie nachholen zu können." Die Corona-Lage lasse aber noch immer keine verlässliche Planung zu. Das Fest wäre an Ostern, 16. bis 18. April, gewesen, das Rückersstecken, bei dem die Figur auf dem Dach des Heimatmuseums angebracht wird, schon am 9. März.

Das Rückersfest ist ein alter Frühlingsbrauch und eines der ältesten und größten Volksfeste in der Region. Es findet nur alle sieben Jahre statt. Das Rückersstecken am 9. März 2020 hatte noch stattgefunden. Gut 600 Besucher waren damals dabei, als die hölzerne Rückersfigur - ein pflügender Bauer mit Pferdegespann als Symbol für Fruchtbarkeit - auf das Dach des Heimatmuseums gesetzt wurde. Dort sollte sie bis zum eigentlichen Fest an Ostern, 11. bis 13. April 2020, thronen. Doch am 12. März ordnete das Land angesichts der beginnenden Corona-Pandemie die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern an.

Die Laisaer sagten daraufhin zunächst das Vorprogramm, dann Fest ab und hofften, 2021 feiern zu können.

Da die Corona-Lage auch im Herbst 2020 nicht besser war, entschieden die Laisaer im Oktober, das Fest um ein weiteres Jahr auf Ostern 2022 zu verlegen. Nun hat die Corona-Pandemie auch diese Hoffnung zunichte gemacht.

"Unsere Planungen von 2020 sind längst überholt, wir müssten mit der Organisation fast wieder bei Null anfangen", sagte Jörg Paulus. "Und 2027 ist ja schon wieder das nächste, turnusmäßige Rückersfest. Darauf freuen wir uns jetzt umso mehr."