Rund 668 000 Euro Förderung für Burgwald-Ederbergland

Der Verein Region Burgwald-Ederbergland hat einen neuen Vorstand. Foto: Region Burgwald-Ederbergland

ALLENDORF/EDER - Der Verein Region Burgwald-Ederbergland hat einen neuen Vorstand. Bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in Allendorf/Eder wurde seine Spitze mit Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß (parteilos) als Vorsitzender sowie den stellvertretenden Vorsitzenden Ursula Mothes-Wagner (Wohratal) und Gerd-Jürgen Daubert (Marburg) im Amt bestätigt.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Heß unter anderem darauf, dass im vergangenen Jahr 668 172,32 Euro Fördermittel in Projekte in der Region flossen. Darunter sei die Zertifizierung der Premiumwanderwege des Wandermärchens Burgwald-Ederbergland gewesen. Die neue Lokale Entwicklungsstrategie (LES) sei die Bewerbungsunterlage, um in der neuen Förderperiode wieder als Leader-Region anerkannt zu werden und mehrere Millionen Euro Fördergeldern für die Regionalentwicklung und Projekte erhalten zu können, berichtete die Regionalmanagerin Lena Bischoff-Stein. Diese ist bis Ende Mai in Wiesbaden einzureichen. Die Mitgliederversammlung machte den Weg dafür frei.

Mit einer von den Mitgliedern beschlossenen Satzungsänderung können Vereine nun auch ohne pandemiebedingte Ausnahmeregelungen digital zu Gremiensitzungen zusammenkommen und Beschlüsse fassen.