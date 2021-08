Scheunenbrand in Erksdorf: Ortsdurchfahrt gesperrt

Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

ERKSDORF - Eine Scheune hat am Montagmorgen im Stadtallendorfer Stadtteil Erksdorf gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 6.30 Uhr in der Torstraße gelegenen Scheune aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das danebenstehende Wohnhaus verhindern, sodass dieses weitestgehend unbeschädigt blieb. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch die Tiere seien laut Polizei nicht in Gefahr gewesen. In der Scheune standen verschiedene Maschinen.

Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg haben die Ermittlungen übernommen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Die Polizei forderte durch Lautsprecherdurchsagen und mit Rundfunkwarnmeldungen die Anwohner wegen der erheblichen Rauchentwicklung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Erksdorf wegen der notwendigen Sperrung der Ortsdurchfahrt weiträumig zu umfahren. Das Feuer ist mittlerweile weitgehend gelöscht. Die Sperrung dauert nach wie vor an (Stand: 10 Uhr).