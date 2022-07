Schloss Biedenkopf: Werke zeigen Schaffen von Eberspächer

Das Hinterlandmuseum stellt Kunstwerke des Künstlers August Friedrich Eberspächer aus. Auch diese Collage aus dem Jahr 1981 kann besichtigt werden. Foto: Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf

BIEDENKOPF - Das Hinterlandmuseum im Schloss in Biedenkopf präsentiert ab Samstag, 16. Juli, Werke des Künstlers August Friedrich Eberspächer. Die Gemälde sind bis Samstag, 17. September, in einer Sonderausstellung zu sehen.

Im vergangenen Jahr konnten auch durch die Vermittlung des Schloßvereins Biedenkopf zwei bedeutende Sammlungen des Künstlers aus dem Besitz der Nachkommen für das Hinterlandmuseum gewonnen werden. Fast 500 Arbeiten des Künstlers hat das Museum erhalten. Nun zeigt eine Sonderausstellung im Festsaal des Museums eine Auswahl, welche die Vielfalt der Themen, Stile und angewandten künstlerischen Techniken Eberspächers vermittelt.

1907 in Marburg geboren, entdeckte Eberspächer als 16-Jähriger seine Leidenschaft fürs Zeichnen; er malte meist auf Wanderungen an Wochenenden und informiere sich über Kunstgeschichte, Gestaltungstechniken und Künstlerbiografien. Aber erst nach seiner Pensionierung konnte er als Gasthörer des Marburger Instituts für Malerei und Grafik zwischen 1969 und 1973 sein künstlerisches Wissen noch vertiefen. Bekannt wurde August Eberspächer in der Region vor allem durch von ihm verfasste und illustrierte Publikationen, die im Hinterländer Anzeiger erschienen. Durch sechs Kalender, von der örtlichen Kreissparkasse zwischen 1978 und 1984 herausgegeben, waren Eberspächers Werke in vielen Haushalten zu finden.

Schwerpunkte seines kreativen Schaffens waren Landschaften und Stadtansichten. Es finden sich aber auch Porträts, Selbstbildnisse, genrehafte Szenen, Blumenbilder, Auseinandersetzungen mit der Welt der Technik, Stillleben und Körperstudien. Neben Zeichnungen mit Feder und Pinsel, Aquarellen, Pastellen und einem Ölgemälde gibt es auch druckgrafische Arbeiten. Erstmals wurde dem damals 67-jährigen Künstler 1975 in der Marburger Galerie Legge eine Einzelausstellung gewidmet. Beachtung fanden dabei malerische Collagen, von denen in der Ausstellung drei zu sehen sind.

Das Hinterlandmuseum ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.