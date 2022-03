Schockanrufe: Falsche Polizisten ergaunern Geld in Marburg

Auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden immer wieder Menschen mit sogenannten Schockanrufen um ihr Erspartes gebracht. Archivfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Polizei warnt immer wieder vor Telefonbetrügern und informiert über ihre Maschen. Trotzdem hat es unlängst wieder ein Beinahe- und ein tatsächliches Opfer gegeben.

Wie Polizeisprecher Martin Ahlich mitteilte, blieb eine Marburger Seniorin nur dank der besonderen Aufmerksamkeit und Reaktion eines Bediensteten des Geldinstituts ohne Schaden. Im zweiten Fall kam es in der Ziegelstraße in Marburg zu einer Geldübergabe. Die Betrüger benutzten die verquickten Maschen des "Falschen Polizeibeamten" und des "Schockanrufs".

Bankmitarbeiter bewahrt Seniorin vor Schaden

Es riefen eine angebliche Polizeibeamtin und ein angeblicher Staatsanwalt an. Man informierte die gesprächsbereiten Angerufenen darüber, dass der Sohn, die Tochter, der Enkel oder die Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall grob fahrlässig verursacht haben. Deshalb drohe Untersuchungshaft, die nur durch eine Kaution abwendbar sei. So stand die Marburger Seniorin bereits in der Bank, um die vereinbarte Summe abzuheben, als der Bankmitarbeiter auf den möglichen Betrug aufmerksam machte. Der vollendete Betrug begann in der Gemeinde Lollar. Dort ging der Anruf bei einem älteren Ehepaar ein und bezog sich auf die Enkelin. Da deren Vater zufällig da war, übernahm er und wurde dadurch Opfer der Betrüger. Er holte die geforderte, höhere fünfstellige Summe für die angebliche Kaution von der Bank und folgte den vereinbarten Übergabemodalitäten.

Die Betrüger wiesen den Mann an, in die Ziegelstraße nach Marburg zu kommen, weil eine direkte Einzahlung in der Gerichtskasse aus pandemischen Gründen derzeit nicht möglich sei. Eine Mitarbeiterin der Gerichtskasse würde den Betrag übernehmen.

Die Frau, die das Geld bekam, war etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und von südländischer Erscheinung. Sie hatte braune Augen, eine schlanke, sportliche Figur und schwarze Haare, die sie mit Mittelscheitel und beidseitigen geflochtenen Zöpfen trug. Gekleidet war sie ganz in Schwarz mit Stoffhose und Blouson.

Die Kripo bittet um Mithilfe: Wer war zur Geldübergabezeit am Mittwoch, 16. März, zwischen 15.15 und 15.30 Uhr in der Ziegelstraße? Wem ist die Frau aufgefallen? Wer kann sagen, wohin sie Frau ging oder ob sie ein Fahrzeug benutzte? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.