Schon wieder: Trickbetrüger rufen in Mittelhessen an

MITTELHESSEN - Allein am gestrigen Montagabend, 1. August, gab es nach bisherigen Erkenntnissen mindestens drei Anrufe von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Die Polizei warne ausdrücklich vor diesen Betrügern am Telefon, weil nach polizeilicher Erfahrung zu erwarten sei, dass es auch am heutigen Tag zu weiteren Anrufen in Mittelhessen kommen könne.

Die am Montag erreichten Opfer in Marburg hätten den Betrug erkannt und legten auf, sodass die Täter in diesen Fällen erfolglos blieben. Die Täter nutzen die Masche "Anruf durch falsche Polizeibeamte". Die Anrufe am Montag seien zwischen

20 und 21.40 Uhr in Marburg gewesen. Nach der Darstellung eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft habe der Anrufer nach Vermögen und Wertgegenständen gefragt und angeboten, diese zu sichern und in 10 Minuten abzuholen.

"Die Polizei ruft niemals an, um über Einbrüche oder Festnahmen oder auch Unglücksfälle zu berichten und gleichzeitig die Sicherung des Vermögens anzubieten. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden", appelliert das Polizeipräsidium Mittelhessen an die Bevölkerung.

Tipps der Polizei

1. Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken.

2. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

3. Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

4. Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie beispielsweise zu den Betrugsphänomenen "Anrufe falscher Polizeibeamter", "Enkeltrick" oder "Schockanrufe" gibt es unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite

