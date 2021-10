Schutzimpfung gegen Grippe ist dieses Jahr besonders wichtig

Claudia Dielmann-Ackermann lässt sich im Rahmen der Impfaktion des Kreises für seine Mitarbeitenden von Andrea Schroer zum Schutz vor der Grippe impfen. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Eine Schutzimpfung gegen Grippe, auch Influenza genannt, ist in diesem Jahr besonders wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Denn das Immunsystem habe sich durch die ausgefallene Grippesaison 2020/2021 weniger gut auf die Influenza-Viren vorbereiten können. Mit 93 Impfungen am ersten von acht Impftagen stoße die Grippe-Schutzimpfung, die der Landkreis Marburg-Biedenkopf seinen Mitarbeitern anbietet, auf gute Resonanz. Die Kosten trägt die Kreisverwaltung.

Im vergangenen Jahr ist die Grippesaison durch Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht größtenteils ausgefallen. Daher ist zu erwarten, dass die ausgebliebenen Grippe-Infektionen in dieser Saison besonders schwer und häufig zurückkommen. Zudem birgt eine starke Grippewelle die Gefahr, die Belastungen der Krankenhäuser durch die Corona-Pandemie noch zusätzlich zu verschärfen.

Insbesondere Personengruppen mit erhöhtem Risiko für schwere Folgen - darunter Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke und Schwangere - wird eine Schutzimpfung empfohlen. Auch für Personen, die mit vielen Menschen Kontakt haben, ist eine Impfung sinnvoll. Denn die Impfung bietet den größten Schutz gegen die Grippe.

Die Grippe sei eine ernst zu nehmende Erkrankung, die nicht mit einer Erkältung zu verwechseln ist, betont der Kreis. Die Übertragung von Influenza-Viren erfolgt überwiegend durch Tröpfchen. Somit sind Menschen, die viel Kontakt mit anderen haben, zum Beispiel beim Einkaufen, am Arbeitsplatz oder dem öffentlichen Nahverkehr, einem Infektionsrisiko besonders stark ausgesetzt. Zudem seien Grippe-Viren sehr wandlungsfähig. Daher werde für jede Saison ein neuer Impfstoff entwickelt. Die Zusammensetzung des Impfstoffes legt jährlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest, entsprechend der Virus-Varianten, die erwartet werden.

Eine Impfung kann schweren Verläufen vorbeugen und die Verbreitung der Grippe eindämmen. Die Empfehlung für die Grippe-Schutzimpfung gilt in Hessen für alle Menschen ab dem sechsten Lebensmonat. Wer sich impfen lassen möchte, kann dies bei seinem Hausarzt tun. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse.