Sechs Mal steht eine Eins vorm Komma

Die Abiturienten des Jahrgangs 2021 am Gymnasium Schloss Wittgenstein.

BAD LAASPHE - Unter dem Motto "MafiAbi 2021 - 12 Jahre unorganisiertes Verbrechen" fand der von den Abiturienten lang ersehnte Abiball des Gymnasiums Schloss Wittgenstein in der Volkshalle in Feudingen statt.

Lange war nicht klar, ob eine Feier überhaupt stattfinden durfte. Doch kurzfristig wurde diese aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen genehmigt und durfte unter strengen Hygienemaßnahmen schließlich stattfinden.

Nach dem Einzug der festlich gekleideten Abiturientinnen und Abiturienten begrüßte Schulleiter Christian Tang alle Gäste herzlich.

Jahrgangsstufenleiterin Karin Leser und -sprecherin Marie Kaden erinnerten in einer gemeinsamen Rede an die Zeit, in der die "Mafiosi" zusammen mit ihren "Paten" zu einer "famiglia" am Schloss zusammengewachsen seien. Nun sei es die Aufgabe der Abiturienten, ihr Leben aktiv selbst in die Hand zu nehmen. Sie hätten nun Fähigkeiten und Kompetenzen erworben, das gesellschaftliche Leben mitzugestalten.

DIE ABSOLVENTEN Das sind die Abiturienten im Jahr 2021 am Gymnasium Schloss Wittgenstein: Sarah Benfer, Erik Bitter, Ann Sophie Blecher, Arife Erciyas, Jan Glöckner, Ronja Heinrich, Erik Höbener, Laura Jäger, Marie Kaden, Eileen Klausonius, Kubilay Koc, Christian Krugel, Jonas Kuczyk, Wenbo Li, Alexandra Meissner, Diana Mohamed-Haji, Sharon Nolepa, Sina-Marie Pfeifer, Haogang Qu, Phil Robin Roth, Marvin Schäfer, Nick Schmalenberg, Jonathan Simmer, Delia Simon, Lennart Storie, Lena Tang, Katharina Viehoff, Lisa Marie Wetter, Melike Yozgat, Osman Yozgat.

Musiklehrer Jonathan Rohrer trug durch virtuos vorgetragene Klavierimprovisationen zum feierlichen Ambiente der Entlassfeier bei. Er hatte sogar ein Abschiedslied mit dem Titel "Jetzt seid ihr frei" eigens für diesen festlichen Anlass komponiert. Rhythmisch begleitet wurde er bei einem Stück von Manoah Hinn aus der 5b an der Cachon. Die Aushändigung der Abiturzeugnisse stellte den feierlichen Höhepunkt des Abends dar. Schulleiter Christian Tang und Jahrgangsstufenleiterin Karin Leser überreichten unter dem Beifall der anwesenden Gäste den stolzen Abiturienten ihre Zeugnisse mit jeweils einer weißen Rose. Schüler, die sich in besonderer Weise - etwa durch ihre Leistungen, ihr Sozialverhalten oder starkes schulisches Engagement ausgezeichnet haben, erhielten eine Belobigung und kleine Präsente. Hierbei wurden einige Schüler sogar mehrmals ausgezeichnet. Als Jahrgangsstufenbester wurde Jan Glöckner (Traumnote 1,3) von Schulleiter Christian Tang ausgezeichnet. Für besondere schulische Leistungen wurden drüber hinaus geehrt: Marie Kaden und Sarah Benfer (jeweils 1,4), Victoria Viehoff und Lena Tang (jeweils 1,5) sowie Ronja Heinrich (1,6).

Für ihr Engagement beim Schulprojekt "Schüler helfen Schülern" wurden Marie Kaden, Lena Tang und Sarah Benfer ausgezeichnet. Für ihren Einsatz bei den Schulsanitätern wurden Marie Kaden, Ann Sophie Blecher, Eileen Klausonius, Lena Tang, Jonas Kuczyk, Berna Culaydar und Ronja Heinrich belobigt.

Phil Robin Roth und Lena Tang wurden in ihrer Funktion als Schulsporthelfer sowie Nick Schmalenberg für sein Engagement beim Rollstuhlsport belobigt. Für ihren Einsatz als Jahrgangsstufensprecher wurden Marie Kaden und Erik Höbener geehrt.