Sechs Unfallfluchten im Kreis Marburg-Biedenkopf

Nach sechs Unfallfluchten sucht die Polizei im Kreis Marburg-Biedenkopf nach Zeugen und bittet um Hinweise. (Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia)

MARBURG-BIEDENKOPF - Ein kaputter Außenspiegel, eine umgefahrene Laterne, ein zurückgelassenes Auto mit Totalschaden, eine Kollision mit Leitplanken, ein missglücktes Wendemanöver und ein Schaden an einem geparkten Auto: In allen Fällen im Kreis Marburg-Biedenkopf kam es zur Unfallflucht, und so sucht die Polizei nach Zeugen. Die einzelnen Fälle aus der Polizeimeldung im Überblick:

Flucht nach Spiegelkollision zwischen Schönstadt und Bracht: Auf der Kreisstraße 3 zwischen Schönstadt und Bracht kam es am 22. Oktober um kurz nach 12 Uhr zu einer Berührung der Außenspiegel, als ein Fiat Ducato und ein Wohnmobil oder ein Kleintransporter in heller Farbe im Begegnungsverkehr aneinander vorbeifuhren. Zumindest am Ducato entstand ein Spiegelschaden. Der entgegenkommende Fahrer hielt nicht an und fuhr Richtung Bracht weiter. Nähere Angaben zu dem hellen Transporter konnte der Ducato-Fahrer nicht machen. Sachdienliche Hinweise telefonisch an: 06421-4060.

Laterne in Wetter umgefahren: "Wer ist in der Schillerstraße Wetter von der Straße abgekommen und gegen die Straßenlaterne gefahren?" Dieser Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg nach. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Der Unfall muss, so die Polizei, vor dem 22. Oktober um 23.55 Uhr passiert sein. Vermutlich fuhr das verursachende Fahrzeug von der Amönauer Straße aus durch die Schillerstraße zur Straße Auf der Röthe und kam auf dem Weg nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund des Schadens an der Straßenlampe ist auch ein sichtbarer Schaden am Fahrzeug sehr wahrscheinlich. Sachdienliche Hinweise telefonisch an: 06421-4060.

Auto mit Totalschaden in Todenhausen: Am 23. Oktober um 2.20 Uhr verlor der Fahrer eines roten Honda Civic mit polnischen Kennzeichen auf dem Weg über die Bundesstraße 252 von Münchhausen nach Wetter die Kontrolle. Der Honda kam in Todenhausen auf der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Mauer mit darauf montiertem Zaun, eine Straßenlaterne und eine Hecke. An dem Auto entstand durch den Unfall ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Auto, vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin verließ das Auto und flüchtete vom Unfallort, eine Fahndung verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise telefonisch an: 06421-4060.

Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Amönau und Wetter: Durch Zeugenaussagen erfuhr die Polizei in der Nacht zum 23. Oktober gegen 3 Uhr von einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3091 zwischen Amönau und Wetter. Die Streife fand letztlich am Ortseingang von Wetter einen verlassenen und beidseitig erheblich beschädigten blauen 3er BMW mit Marburger Kennzeichen. Die Ermittlungen führten letztlich zu zwei verletzten Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 21 Jahren. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Sie saßen nach eigenen Angaben zur Unfallzeit auf der Rückbank des Autos. Der Fahrer, unter Verdacht steht laut Polizei ein 25 Jahre alter Mann, habe auf dem Weg nach Wetter an der Ausfahrt des Kreisverkehrs die Kontrolle verloren. Das Auto schlug den Spuren nach links und rechts an den Leitplanken an. Wegen eines Achsschadens habe man, so die Polizei, den Pkw anschließend stehen lassen müssen. Die Fahndung nach dem unter Verdacht stehenden Fahrer und einem gleichaltrigen mutmaßlichen Beifahrer blieb ohne Erfolg, die Ermittlungen dauern an.

Missglücktes Wendemanöver in Biedenkopf: Zwischen 14 Uhr am 22. Oktober und 9 Uhr morgens am 23. Oktober wurde in Biedenkopf ein Scheunentor beschädigt. Nach den Spuren, so die Polizei, beabsichtigte ein Autofahrer in der Stichstraße zu den Häusern Hospitalstraße 11 und 13 zu wenden. Beim Rückwärtsfahren stieß das Auto gegen das Scheunentor des Anwesens Am Stadtpark 3. Am Tor entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Scherben eines Rücklichts ermöglichten laut Polizei Rückschlüsse auf einen Mercedes als verursachendes Fahrzeug. Eine erste Fahndung blieb erfolglos. Sachdienliche Hinweise telefonisch an: 06461-92950.

Unfall am Marktplatz Biedenkopf: Bei einer Unfallflucht am Marktplatz in Biedenkopf entstand am 23. Oktober zwischen 7 Uhr und 21.30 Uhr an einem geparkten schwarzen Audi A4 vorne links ein Schaden von mindestens 1200 Euro. Ort des Geschehens: die Sackgasse unmittelbar vor dem Anwesen Marktplatz 15. Hinweise telefonisch an: 06461-92950.