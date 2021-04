Senior durchschaut den Betrugsversuch

Symbolfoto: alphaspirit/Fotolia

Marburg-Biedenkopf (red). Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei erneut vor Betrügern am Telefon, denn am Donnerstag versuchte es ein Täter in Niederklein.

Der Anrufer kombinierte hier die Betrugsmaschen am Telefon. Er berichtete darüber, dass der Enkelsohn des Opfers bei einem schweren Verkehrsunfall verunglückt sei und man nun 30 000 Euro für die Schadenregulierung benötige. Das Betrugsopfer ließ sich jedoch nicht aufs Glatteis führen, beendete das Gespräch und versicherte sich dann durch einen Anruf beim Enkelsohn, dass er sich bester Gesundheit erfreute. Aus der Erfahrung heraus, dass es meistens in der Region nicht bei einem Anruf der Betrüger bleibt, warnt die Polizei und bittet um besondere Vorsicht.

"Betrüger am Telefon erkennen sie, wenn es in dem Gespräch am Ende ums Geld oder um Wertgegenstände geht. Egal, was der Anrufer anfangs erzählt, irgendwann kommt er mit dem Grund des Anrufs. Legen Sie auf und beenden Sie sofort das Gespräch, wenn es bei diesem Grund ums Geld geht", betonte Martin Ahlich, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Maschen der Betrüger am Telefon seien so zahlreich wie die Geschichten, die sie dann erzählen. "Lassen Sie sich am Telefon nicht dazu verleiten, Geld zu übergeben oder zu überweisen", riet der Pressesprecher.

Unter dem sogenannten Enkeltrick versteht man ein betrügerisches Vorgehen, bei dem sich Trickbetrüger als Bekannte oder Verwandte ausgeben, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeld oder Wertgegenstände zu erlangen. In vielen Fällen wird als Legende ein Unfallgeschehen erwähnt, was den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten zur Folge haben kann. Mittlerweile sind der Polizei Fälle einer Kombination der Phänomene "Enkeltrick", "Schockanruf" und Anruf durch falsche Polizeibeamte/Richter/Staatsanwälte durch die Betrüger bekannt.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.