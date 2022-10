Senioren feiern mit Juno und ""Tante Anna"

Jetzt teilen:

STADTALLENDORF - Rund 220 Besucher haben in der Stadthalle Stadtallendorf gemeinsam mit dem Landkreis das 50-jährige Bestehen der Seniorenbildung der Volkshochschule (VHS) des Kreises gefeiert. Das Programm bot Musik, Zauberei und Mitmachangebote. Die Organisation lag in den Händen der Seniorenbildung der Kreis-VHS.

Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert (SPD) verwies darauf, dass die aktive Seniorenbildung der Volkshochschule im Landkreis deutschlandweit einzigartig sei. Die Treffpunkte böten Gelegenheit für Informationen und Bildung sowie zum Austausch und seien zudem wichtig für die Gemeinschaft. Zauberer Juno überraschte die Besucher mit Tricks und interviewte das Publikum über die Seniorentreffpunkte.

Der Musikverein Gladenbach unter Leitung von Michael Werner umrahmte den Abend musikalisch. "Tante Anna", alias Klaus-Peter Fett aus Wollmar, sorgte dafür, dass auch der Humor nicht zu kurz kam. Zudem konnten die Besucher am Glücksrad drehen und Gewinne einheimsen, ihre Reaktionsfähigkeit an einem Stand der Polizei testen, Yoga im Sitzen ausprobieren oder sich in einer Fotobox ablichten lassen. Auch für Speisen und Getränke war gesorgt.

Zum nächsten Kreisseniorennachmittag lädt der Landkreis für Samstag, 5. November, ab 14 Uhr in die Hinterlandhalle Dautphetal ein.