Seniorin fällt auf Telefonbetrug herein

Eine Seniorin aus Marburg-Biedenkopf ist Telefonbetrügern zum Opfer gefallen. Symbolfoto: Andrey Popov/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STADTALLENDORF - Erneut ist eine Seniorin auf Telefonbetrüger hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, riefen Betrüger am Freitag, 8. April, bei der Frau an und setzten sie massiv unter Druck. "Sie erzählten der Frau, dass ihre Tochter aufgrund eines verschuldeten Unfalls mit tödlichem Ausgang nun in Untersuchungshaft säße. Die Betrüger forderten Geld, angeblich als Kaution für die Tochter", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Im ersten Anlauf übergab die Seniorin 5000 Euro und Schmuck, doch die Betrüger forderten mehr. Über Stunden hielten sie Kontakt, bestellten der Dame sogar ein Taxi für die Fahrt zur Bankfiliale. Dort hob sie weitere 3000 Euro vom Konto ab und übergab es erneut einem Boten.

Erst als das Telefonat beendet war, versuchte die Frau ihre Tochter zu erreichen. Von ihr erfuhr sie dann, dass es keinen Verkehrsunfall gegeben hatte und der Betrug flog auf.

Die Kripo in Marburg sucht nun Zeugen, die zufällig auf den Boten aufmerksam geworden sind und diesen näher beschreiben oder Hinweise zu einem Fahrzeug geben können. Der Bote soll zwischen 20 und 35 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er sah gepflegt aus, hatte eine sehr schmale Statur, dunkle Haare und einen Mittelscheitel. Er trug dunkle Kleidung und hatte keinen Bart. Tattoos oder andere Besonderheiten waren nicht sichtbar. Er soll nicht dunkelhäutig gewesen sein. Die Polizei fragt nun: Wer hat diese Person am Freitag in Stadtallendorf in der Hauptstraße, Bachstraße und Mittelstraße bemerkt? Die Übergaben fanden zwischen 10.30 und 11 Uhr statt sowie zwischen 14.45 und 15.20 Uhr.

"Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, mit Eltern und Großeltern, Freunden und Bekannten über die Betrugsmaschen zu reden", mahnt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die einfachste Regel sei:

"Sobald telefonisch Geld gefordert wird: Auflegen! Dann die bekannten Nummern von den angeblich in Schwierigkeiten steckenden Verwandten kontaktieren."