Siegen: Angreifer mit Cuttermesser von Passanten überwältigt

Nach seiner Festnahme in Siegen hat ein 25-Jähriger die Polizeibeamten beleidigt. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN - Am Mittwochabend, 24. August, ist es gegen 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Hindenburgstraße in Siegen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand in 25-jähriger Mann auf der Hindenburgstraße und urinierte. Drei vorbeikommende junge Männer hätten dies zum Anlass genommen, den 25-Jährigen auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Der 25-jährige habe daraufhin ein Cuttermesser aus seinem Rucksack und sei auf die drei Männer zugegangen. Diese hätten ausweichen können.

Lesen Sie auch: Neue alte Bahnstrecken in Marburg-Biedenkopf?

Zwei aufmerksame Passanten hätten die Situation erkannt und schritten ein. Sie hätten den Angreifer überwältigt und hätten ihm das Cuttermesser weggenommen. Die hinzugerufene Polizei habe den alkoholisierten 25-Jährigen bereits zwei Minuten später in Gewahrsam genommen. Er sei zur Polizeiwache nach Siegen gebracht worden. Hier habe ein Atemalkoholtest einen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben.

Während der Fahrt zur Dienststelle habe er die Beamten fortlaufend beleidigt. Ebenfalls habe er mehrfach gedroht, die Beamten töten zu wollen. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Das Siegener Kriminalkommissariat habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lesen Sie auch: Pharma-Standort Marburg wappnet sich für Gas-Lieferstopp