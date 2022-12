Sirenen heulen am bundesweiten Warntag

Beim zweiten bundesweiten Probealarm am 8. Dezember sollen unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet werden, etwa Sirenen, Durchsagen per Lautsprecher, Mitteilungen über soziale Medien und Warn-Apps. (© Jens Büttner/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Am Donnerstag, 8 Dezember, findet der zweite bundesweite Warntag statt. Bei diesem Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen werden die unterschiedlichen Mittel zur Warnung der Bevölkerung erprobt. Ab 11 Uhr erfolgt an diesem Tag eine Probewarnung auf unterschiedlichen Kanälen: Sirenen, Warn-Apps und Soziale Medien.

Ziel ist, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Schwachstellen im Warnsystem zu erkennen, diese im Nachgang zu korrigieren und das System damit für den Ernstfall stabiler und effektiver zu machen. Auch soll die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisiert und auf die unterschiedlichen Warnmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

Landkreis warnt über Sirenen

Der Landkreis beteiligt sich ebenfalls an diesem Probelauf: So werden die Sirenen in der Zeit von 11 bis 11.45 Uhr entweder das Signal "Warnung der Bevölkerung" (einminütiger Heulton, auf- und abschwellend) oder das Signal "Feueralarm" (dreimaliges Heulen, jeweils etwa 15 Sekunden lang) aussenden. Da die Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung im Kreis noch nicht abgeschlossen ist und damit noch nicht überall die Möglichkeit besteht, das Signal "Warnung der Bevölkerung" auszulösen, kann es hier zu Unterschieden kommen. Dort, wo das Signal "Warnung der Bevölkerung" möglich ist, wird gegen 11.45 Uhr zusätzlich noch das Sirenensignal "Entwarnung" (einminütiger Dauerton) ertönen. "Leider sind die Sirenen in Marburg-Biedenkopf noch nicht flächendeckend auf digitale Alarmierung umgestellt, sodass hier das Signal zur Alarmierung der Feuerwehr genutzt werden muss. Wir warten noch auf Standortgenehmigungen des Bundes, die für jeden Sirenenstandort erforderlich sind, sodass uns hier leider die Hände gebunden sind", bedauert Kreisbrandinspektor Lars Schäfer.

Erstmals möchte der Bund auch die Möglichkeit des "Cell Broadcast", also die Aussendung von Warnmeldungen auf Mobiltelefone unabhängig von Apps, testen. Die Einführung dieses zusätzlichen Warndienstes war nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 vorangetrieben worden.

Eine Warnung kann über viele verschiedene Warnmittel und Wege verbreitet werden, zum Beispiel Radio und Fernsehen, Internetseiten, Warn-Apps wie Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) oder HessenWarn, Soziale Medien, Sirenen, "Cell Broadcast", Lautsprecherwagen oder Digitale Stadtinformationstafeln.

Die Möglichkeit, die Warnungen über "Cell Broadcast" zu empfangen, hängt von der Art, dem Alter und dem Betriebssystem des Mobiltelefons ab.

Um die Warnung insbesondere bei der Einführung des neuen Warnkanals "Cell Broadcast" zu optimieren, spielt die Rückmeldung der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Diese wird am bundesweiten Warntag und in den darauffolgenden Tagen gebeten, ihre Erfahrungen mit "Cell Broadcast" und weiteren Warnmitteln im Zuge einer Umfrage mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu teilen.