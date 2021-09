So läuft die Wahl in Mittelhessen: SPD-Siegeszug auch regional

Bisher hatte Hans-Jürgen Irmer gegenüber Dagmar Schmidt stets die Nase vorn. Diesmal könnte das Ergebnis anders ausfallen.

MITTELHESSEN - Ergebnisse, Reaktionen und Blicke hinter die Kulissen: Unsere Reporter sind für Sie unterwegs. So läuft die Wahl in Mittelhessen:

22:44 Uhr: Wähler schicken Irmer in Rente

Dagmar Schmidt hat das LDK-Direktmandat gewonnen. Damit ist der Wahlkreis nach 16 Jahren wieder in der Hand der Sozialdemokraten. Kontrahent Irmer reagierte fair.

22:30 Uhr: So kommt das Wahlergebnis in Limburg-Weilburg an

Freude bei der SPD, keine Zufriedenheit bei der CDU, die AfD beklagt, dass Querdenker woanders ihr Kreuz gemacht haben. Aber wer soll nun regieren? Wir haben die Parteien gefragt.

22:21 Uhr: Bouffier-Sohn in Gießener OB-Stichwahl

Nach Auszählung von 61 von 93 Wahlbezirken (darunter allein 28 für die Briefwahl) liefern sich die drei favorisierten der fünf Gießener OB-Kandidaten ein enges Rennen: Frank-Tilo Becher (SPD) liegt mit 31,14 Prozent knapp vor Frederik Bouffier (CDU; 29,37 Prozent) und Alexander Wright (Grüne; 28,78).

22.10 Uhr: SPD jubelt, CDU trauert...

...das ist keine Zusammenfassung für die BRD, sondern das, was unsere Reporter ...das ist keine Zusammenfassung für die BRD, sondern das, was unsere Reporter im Kreis Marburg-Biedenkopf am heutigen Abend zusammengetragen haben.

21.39 Uhr: Zeitenwende im Wahlkreis Lahn-Dill scheint zu kommen

Sozialdemokratin Dagmar Schmidt liegt auch nach der Übermittlung von 298 von 307 Ergebnissen bei den Erst-Stimmen mit 32,83 Prozent weiter vor Hans-Jürgen Irmer (30,05 Prozent). Irmer dürfte bei diesem Ergebnis nicht mehr dem nächsten Bundestag angehören, auf der Landesliste liegt er auf Platz 13, das dürfte nicht ausreichen.

Auch bei den Zweit-Stimmen liegt die SPD im Wahlkreis auf Erfolgskurs und führt deutlich mit 29,31 Prozent als stärkste Kraft vor der CDU (24,71 Prozent). Spannend werden könnte es auch noch bei der Frage, wer drittstärkste Kraft im Wahlkreis wird. Die AfD liegt derzeit mit 12,03 Prozent der Listenstimmen auf Platz 3, es folgen die FDP mit 11,46 Prozent. Die Grünen erreichen – Stand jetzt – 10,98 Prozent, die Linke liegt bei 3,36 Prozent, die Freien Wähler bei 2,01, andere zusammen bei 6,14.

21:25 Uhr: Oliver Jung im Amt bestätigt

Der Marktflecken Merenberg hat gewählt: Oliver Jung geht als SPD-Bürgermeister in seine zweite Amtszeit. 75,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben ihm ihr Vertrauen geschenkt. Er war der einzige Kandidat, der zur Wahl angetreten ist.

21:23 Uhr: Bartol liegt deutlich vor Heck

Sören Bartol baut seinen Vorsprung aus: Inzwischen ist sicher, dass der SPD-Direktkandidat für Marburg-Biedenkopf seinen Sitz im Bundestag behalten wird. Bartol liegt derzeit mit 36,5 Prozent der ausgezählten Stimmen weit vor Stefan Heck (CDU), der bislang auf 26,0 Prozent kommt. Sabine Theiss (Grüne) kommt demnach mit 13,3 Prozent der Erststimmen auf den dritten Platz vor dem AfD-Kandidaten Julian Schmidt (9,2 Prozent).

21:17 Uhr: Für manche Gemeinden gibt es schon Detailergebnisse

Wir haben übrigens eine weitere Übersicht im Angebot: Hier werden wir im Laufe des Abends finale Ergebnisse aus den Ortschaften Mittelhessens veröffentlichen.

21:01 Uhr: Irmer: Schlechteres persönliches Abschneiden liegt am Bundestrend

Hans-Jürgen Irmer verfolgt die Wahlergebnisse am Sonntagabend. (Foto: Keller.)

Ernste Stimmung herrscht bei den Christdemokraten an Lahn und Dill. CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, der bei der vergangenen Bundestagswahl das Direktmandat im Wahlkreis 172 geholt hat, verfolgt im Hotel Blankenfeld den Wahlabend. Stand 20:53 Uhr liegt Irmer nach 277 von 307 Ergebnissen bei den Erst-Stimmen mit 29,97 Prozent hinter seiner SPD-Herausforderin Dagmar Schmidt (32,71 Prozent). „Es wird ganz eng", sagte Irmer am Abend im Gespräch mit unserem Reporter. Seine Analyse zu diesem Zeitpunkt: Ein einzelner Kandidat könne sich nicht allein gegen den bundesweiten Trend entgegenstellen. Dass Irmer über die Landesliste in den Bundestag einzieht, dort steht er auf der CDU-Landesliste auf Platz 13, dürfte eher unwahrscheinlich sein.

20:56 Uhr: Wo finde ich erste Trends und Ergebnisse für meinen Ort?

Wir warten derzeit auf konkrete Ergebnisse aus Mittelhessen. Erste ausgezählte Bezirke et cetera sind allerdings in unserem Übersichtsartikel für Hessen zu finden.

20:04 Uhr: AfD-Direktkandidat wohl Dritter bei den LDK-Erststimmen

Als drittstärkster Kandidat im Wahlkreis 172 Lahn-Dill verfestigt sich Willi Wagner von der AfD hinter Dagmar Schmidt (SPD) und Hans-Jürgen Irmer. Nach 189 von 307 Ergebnissen im Lahn-Dill-Kreis entfallen 12,65 der Erst-Stimmen auf Wagner. Auf Platz 4 liegt derzeit Carsten Seelmeyer FDP (8,14 Prozent) vor Caroline Krohn Grüne (7,88 Prozent) und Christiane Ohnacker (Linke) mit 3,09 Prozent der Erst-Stimmen.

19:57 Uhr: SPD-Kandidat Bartol noch zurückhaltend

Sören Bartol, SPD-Direktkandidat in Marburg-Biedenkopf, will sich zu den bisherigen Zwischenständen noch nicht näher äußern. Er lobt aber die erste Ansprache des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. „Es war eine sehr gute Ansprache“, sagt Bartol. „Er hat den vielen Mitgliedern gedankt, die für ihn Wahlkampf gemacht haben.“

19:55 Uhr: Marburger CDU enttäuscht

In der Dammmühle. CDU-Spitzenkandidat Stefan Heck: „Das ist ein dramatisches Ergebnis für die CDU. Das ist ein schlimmer Abend für unsere Partei, wir sind weit von unseren Ansprüchen entfernt. Als Volkspartei hätten wir um die 35 Prozent erreichen müssen.“

Heck rechnet aufgrund des verlorengegangenen Ursprungs nicht damit, das Direktmandat im Wahlkreis 171 zu gewinnen. Ob der Einzug über die Landesliste gelinge, sei noch offen.

Horst Falk, MdL aus Dautphetal, sieht bislang nur ein erfreuliches Ergebnis: „Für Rot-Grün-Rot wird es voraussichtlich nicht reichen.“ Er hofft bei der Prognose, dass die CDU es doch noch auf den ersten Platz schafft. Dann könnte sie als erste Partei zu Sondierungen einladen. Falk: „Das ist guter parlamentarischer Brauch.“

19:45 Uhr: Schafft Schmidt die Überraschung?

Im Wahlkreis Lahn-Dill könnte sich eine kleine Sensation anbahnen: Nach Auszählung von knapp der Hälfte (148 von 307 Ergebnissen) der Erstsstimmen liegt die Sozialdemokratin Dagmar Schmidt mit 31,85 Prozent knapp vor CDU-Mann Hans-Jürgen Irmer (29,42 Prozent). Bisher hatte Irmer sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene stets das Direktmandat geholt.

19:43 Uhr: Noch Ruhe bei LDK-FDP

In der Kreisgeschäftsstelle der FDP Lahn-Dill ist es um 19.43 Uhr noch ruhig. Die meisten Mitglieder, die auch politische Mandate haben, sitzen derzeit noch als Wahlhelfer in den Wahllokalen. Daher starte die Wahlparty auch erst um 20 Uhr. Direktkandidat Carsten Seelmeyer legte am Wahlabend auch einen Stopp in Wetzlar ein, bevor es weiter nach Gießen ging. Dort wird am Sonntag nicht nur der Bundestag neu gewählt, sondern auch ein neuer Oberbürgermeister gesucht.

19:36 Uhr: Schafft "Die Linke" die Fünf-Prozent-Hürde?

"Die Linke"-Direktkandidatin Christiane Ohnacker verfolgt die Wahl in der Kreisgeschäftsstelle in Wetzlar unter anderem mit dem Landtagsabgeordneten Hermann Schauss. (Foto: Keller)

Es wird eine knappe Sache: Schafft "Die Linke" die Fünf-Prozent-Hürde? Direktkandidatin Christiane Ohnacker verfolgt die Wahl in der Kreisgeschäftsstelle in Wetzlar unter anderem mit dem Landtagsabgeordneten Hermann Schauss. "Das wird wirklich spannend", sagt Ohnacker zu den Ergebnissen auf Bundesebene, ist aber zuversichtlich, dass es am Ende für 5 Prozent reicht. "Wir haben hier einen ordentlichen Wahlkampf gemacht und viele gute Gespräche gehabt", sagt sie am Wahlabend. Allerdings sei es nicht gelungen, gerade die zur Wahlurne zu bringen, die sich im Linken-Parteiprogramm wiederfinden würden.

19:24 Uhr: Wohl kein Kopf-an-Kopf-Rennen in Marburg

Bei der Wahl der Direktkandidaten zeichnet sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf ab, dass es allem Anschein nach kein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird – anders als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren, als sich Sören Bartol (SPD) nur knapp gegen Stefan Heck (CDU) behaupten konnte. Bislang liegt Bartol mit 33,0 Prozent der ausgezählten Stimmen deutlich vor Heck (23,4 Prozent). Auf Platz drei bisher: Julian Schmidt (AfD), dicht gefolgt von Stephanie Theiss (Grüne).

19:07 Uhr: Wetzlars SPD-Direktkandidatin Schmidt im Gespräch

Holt sie das Direktmandat gegen Hans-Jürgen Irmer (CDU) im Wahlkreis Lahn-Dill? Das verfolgt SPD-Direktkandidatin Dagmar Schmidt zusammen mit weiteren Sozialdemokraten im Wetzlarer Hof. "Es ist eng, und es ist gut, dass es so eng ist", sagte sie im Gespräch mit mittelhessen.de. Den andauernden Unkenrufen zum Trotz, habe die SPD gezeigt, was sie kann. Wählerstimmen aus ihrem Wahlkreis lagen zu diesem Zeitpunkt erst wenige vor. Der Abend dürfte zeigen, wer direkt für den Wahlkreis Lahn-Dill in den Bundestag einzieht.

18:59 Uhr: Wie ist die Stimmung im "grünen Lager" von Marburg-Biedenkopf?

Der ganz große Jubel bleibt bei den Grünen (etwa 40 Leute sind vor Ort) zunächst aus. Stöhnen, als CDU und SPD gleichauf liegen. Ruhe, als 15 Prozent für die Grünen angezeigt werden.

Jubel bricht etwas später aus, als klar wird, dass die Grünen in Berlin bei 23,5 Prozent liegen. Beifall, als klar wird, dass sie auch in Mecklenburg Vorpommern über 5 Prozent liegen. „Drinnen“ ruft Angela Dorn begeistert.

Wenig später spricht Dorn angesichts der drei Prognosen vom „historisch besten Ergebnis, das die Grünen je hatten“. Sie räumt aber auch ein: „Gleichzeitig hatten wir uns ja noch mehr erhofft.“ Unter dem Strich zähle aber, dass der Wähler die Grünen deutlich gestärkt habe. „Die Aufgabensind so groß, dass es uns braucht.“ Stephanie Theiss, Spitzenkandidatin im Kreis, freut sich : „Ohne uns wird es vermutlich keine Regierung geben.“ Wie die aussehen wird, müsse sich zeigen.

18:57 Uhr Keine Probleme mit Maskenverweigerern in Herborn

(Foto: Hoge)

Wer wählen wollte, musste eine Maske tragen: Wahllokale hatten sich auch deshalb auf mögliche Masken-Verweigerer vorbereitet. Im „Haus der Vereine und der Diakonie" in Herborn gab Horst Besserer Entwarnung. „Die Leute haben sich hier gut verhalten. Die meisten sind direkt zum Desinfektionsmittel gegangen", sagte der Wahlvorsteher. Vorfälle mit Masken-Verweigerern habe es im Laufe des Tages nicht gegeben. In den Wahllokalen sind laut Bundeswahlleiter in ganz Deutschland 650 000 ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz. Um Punkt 18 Uhr begann die Auszählung, als Wahlhelfer die Wahlurnen leerten – so wie in Herborn Jan Michael Kegel und Lukas Winkler.

18:45 Uhr: Stimmung bei der SPD Marburg-Biedenkopf gut

Zur Wahlparty der SPD Marburg-Biedenkopf sind bislang gut 30, vor allem junge Wahlkämpfer im Marburger Lokal „Rotkehlchen“ zusammen gekommen. Die Stimmung ist nach der Verkündung der ersten Prognose gut. Nach der Bekanntgabe der Hochrechnung der ARD um 18:43 Uhr, die die SPD vorne sieht, jubeln die Gäste im Rotkehlchen.

Neben Landrätin Kirsten Fründt ist auch SPD-Direktkandidat Sören Bartol vor Ort. Er will noch keine Prognose abgeben. „Es ist alles Kaffeesatz“, sagt er. Er sei „super angespannt“. Den Tag habe er unter anderem mit seinem Patenkind auf dem Spielplatz verbracht, um sich abzulenken.

Die Grünen Stephanie Theiss und Angela Dorn verfolgen das Eintrudeln der Ergebnisse im Marburger KFZ. (Foto: Hartmut Bünger)

18:40 Uhr: Grüne Spitze verfolgt Ergebnisse im KFZ

Die Grüne Stephanie Theiss, Direktkandidatin im Landkreis Marburg-Biedenkopf (vorne), und Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn verfolgen die Veröffentlichung der Ergebnisse mit anderen Parteimitgliedern im KFZ in Marburg.

18:25 Uhr: Spannung in Limburg-Weilburg

Die Wahllokale im Landkreis Limburg-Weilburg haben geschlossen und das Auszählen der Stimmen hat auch hier begonnen. Verteidigt Markus Koob (CDU) sein Direktmandat oder schafft es Alicia Bokler (SPD), die Gunst der Wähler im Wahlkreis 176 (Hochtaunus/Oberlahn) für sich zu gewinnen? Wir halten Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

18:17 Uhr: Die Stimmauszählung läuft - doch was passiert zuvor?

(Foto: Keller)

Im Briefwahlbezirk 3 der Stadt Wetzlar ist alles für die Stimmauszählung vorbereitet worden. Dazu werden die abgegeben Briefwahlunterlagen überprüft. Enthält der rote Briefumschlag jeweils einen Wahlschein, ist dieser korrekt ausgefüllt und enthält er den blauen Umschlag mit dem Stimmzettel? Erst wenn das alles überprüft ist, werden die blauen Briefumschläge in die Wahlurne für den Briefwahlbezirk gekippt und nach 18 Uhr ausgezählt.

18:00 Uhr: Doppelte Spannung: Auszählung im Marktflecken Merenberg beginnt

Jetzt wird ausgezählt - in Merenberg sogar mehrfach, denn hier wird heute auch der Bürgermeister gewählt. (Archivfoto: Sauer)

Die Wahllokale sind ab jetzt geschlossen, der Briefkasten des Rathauses in Merenberg ist ein letztes Mal geleert worden. Ab jetzt zählen die Wahlhelfer in den Ortsteilen des Marktfleckens Merenberg sowie der Briefwahlvorstand die Stimmen der Wahlberechtigten aus. Oliver Jung hat sich als einziger Kandidat zur Wiederwahl für die SPD gestellt. Gut 2620 Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, neben der Wahl zum Bundestag auch ihren Bürgermeister neu zu wählen. Bis Mitte der Woche hatten knapp 40 Prozent von ihnen die Briefwahlunterlagen zur Bürgermeisterwahl beantragt. Ab 18 Uhr sind Interessierte ins Rathaus eingeladen, um die Stimmauszählung und die Ergebnisverkündung live zu verfolgen. Es gilt die 2G-Regel, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Auch in Ehringshausen wurde neben der "großen" Wahl eine Bürgermeisterwahl abgehalten. (usa)

"Bisher läuft die Wahl problemlos"

Rund 210 000 Bürger im Wahlkreis Lahn-Dill sind heute zur Wahl aufgerufen. Wer sitzt im nächsten Bundestag und wer wird Kanzler? Die Wähler entscheiden und nutzen ihr Wahlrecht.

Im Wetzlarer Wahlbezirk 7 lag die Wahlbeteiligung am Sonntagmittag gegen 14 Uhr bereits bei 64 Prozent, berichtete der Wahlvorstand dieses Wahlbezirks. Vorausgesetzt alle die Briefwahl beantragt haben, geben in diesem Wahlbezirk auch ihre Stimme ab. Der Briefwahlanteil ist in diesem Wahlbezirk so wie auch im Rest der Republik bei dieser Wahl vergleichsweise hoch. Ungefähr die Hälfte aller Wahlberechtigten im Wahlbezirk 7 habe die Stimmabgabe per Brief beantragt, teilte der Wahlvorstand im Gespräch mit mittelhessen.de mit. Von denjenigen, die ihre Stimme am Sonntag nicht per Briefwahl, sondern direkt im Wahllokal in der Turnhalle der Lotteschule abgeben können, war bis zum Mittag ein Anteil von knapp 20 Prozent der Wahlberechtigten da und hat gewählt.

"Bisher läuft die Wahl problemlos", sagte Wetzlars Wahlleiter und Justiziar Tobias Wein auf Nachfrage. Allerdings hätten sich am Sonntag einige wenige Wähler beim Wahlamt gemeldet, die ihre Briefwahlunterlagen nicht mehr auffinden könnten. Dann einfach ins Wahllokal gehen und stattdessen vor Ort zu wählen, gehe dann nicht mehr, erklärte Stein. Allerdings seien das nur Einzelfälle gewesen. Für die ganze Stadt Wetzlar meldeten die Wahllokale um 13 Uhr ans Wahlamt eine Präsenz-Wahlbeteiligung von 20 Prozent und eine Briefwahlbeteiligung von 35 Prozent - in Summe also 55 Prozent Wahlbeteiligung.

Wie in den anderen Wahllokalen hat das Team aus Wahlvorstand und Wahlhelfern in der Lotteschule gegen Mittag gewechselt. Die erste Schicht ging von 8 bis 13 Uhr, die zweite von 13 bis 18 Uhr; und nachdem das Wahllokal dann um 18 Uhr kurz schließt und wieder öffnet, werden die abgegeben Stimmen von den Wahlhelfern gemeinsam ausgezählt.

Warteschlangen am frühen Nachmittag

Viel los im Haus der Vereine in Sinn. (Foto: Martin H. Heller)

Gut ist die Wahlbeteiligung im Haus der Vereine in SinnAm frühen Nachmittag bildeten sich zuweilen Warteschlangen vor der Tür.

Infratest dimap in Sinn

Pünktlich um 18 Uhr präsentiert die ARD die Prognose von Infratest dimap zur Bundestagswahl. Aber woher kommen die Daten eigentlich? Unter anderem aus Sinn im Lahn-Dill-Kreis. (Foto: Nina Paeschke)

Pünktlich um 18 Uhr präsentiert die ARD die Prognose von Infratest dimap zur Bundestagswahl. Aber woher kommen die Daten eigentlich? Unter anderem aus Sinn im Lahn-Dill-Kreis. Grundlage für die 18-Uhr-Prognose sind Nachwahlbefragungen unmittelbar nach der Stimmabgabe. Eines der 560 Wahllokale, die Infratest Dimap ausgewählt hat, befindet sich im Rathaus in der Sinner Jordanstraße. Sobald die Menschen das Wahllokal verließen, bat Joachim Flasnöcker von der Firma Kantar sie, einen Fragebogen zu ihrer Wahlentscheidung auszufüllen - alles freiwillig und anonym. Auf der Rückseite waren noch weitere Angaben gefragt - etwa zu Alter, Geschlecht und Bildungsabschluss. Aus Sinn meldete Flasnöcker die Ergebnisse stündlich an Infratest dimap. Die bundesweit Befragten sollen einen Querschnitt der Wähler abbilden.