Noch bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Foto: Christian Keller

MITTELHESSEN - Ergebnisse, Reaktionen und Blicke hinter die Kulissen: Unsere Reporter sind für Sie unterwegs. So läuft die Wahl in Mittelhessen:

"Bisher läuft die Wahl problemlos"

Rund 210 000 Bürger im Wahlkreis Lahn-Dill sind heute zur Wahl aufgerufen. Wer sitzt im nächsten Bundestag und wer wird Kanzler? Die Wähler entscheiden und nutzen ihr Wahlrecht.

Im Wetzlarer Wahlbezirk 7 lag die Wahlbeteiligung am Sonntagmittag gegen 14 Uhr bereits bei 64 Prozent, berichtete der Wahlvorstand dieses Wahlbezirks. Vorausgesetzt alle die Briefwahl beantragt haben, geben in diesem Wahlbezirk auch ihre Stimme ab. Der Briefwahlanteil ist in diesem Wahlbezirk so wie auch im Rest der Republik bei dieser Wahl vergleichsweise hoch. Ungefähr die Hälfte aller Wahlberechtigten im Wahlbezirk 7 habe die Stimmabgabe per Brief beantragt, teilte der Wahlvorstand im Gespräch mit mittelhessen.de mit. Von denjenigen, die ihre Stimme am Sonntag nicht per Briefwahl, sondern direkt im Wahllokal in der Turnhalle der Lotteschule abgeben können, war bis zum Mittag ein Anteil von knapp 20 Prozent der Wahlberechtigten da und hat gewählt.

"Bisher läuft die Wahl problemlos", sagte Wetzlars Wahlleiter und Justiziar Tobias Wein auf Nachfrage. Allerdings hätten sich am Sonntag einige wenige Wähler beim Wahlamt gemeldet, die ihre Briefwahlunterlagen nicht mehr auffinden könnten. Dann einfach ins Wahllokal gehen und stattdessen vor Ort zu wählen, gehe dann nicht mehr, erklärte Stein. Allerdings seien das nur Einzelfälle gewesen. Für die ganze Stadt Wetzlar meldeten die Wahllokale um 13 Uhr ans Wahlamt eine Präsenz-Wahlbeteiligung von 20 Prozent und eine Briefwahlbeteiligung von 35 Prozent - in Summe also 55 Prozent Wahlbeteiligung.

Wie in den anderen Wahllokalen hat das Team aus Wahlvorstand und Wahlhelfern in der Lotteschule gegen Mittag gewechselt. Die erste Schicht ging von 8 bis 13 Uhr, die zweite von 13 bis 18 Uhr; und nachdem das Wahllokal dann um 18 Uhr kurz schließt und wieder öffnet, werden die abgegeben Stimmen von den Wahlhelfern gemeinsam ausgezählt.

Warteschlangen am frühen Nachmittag

Viel los im Haus der Vereine in Sinn. (Foto: Martin H. Heller)

Gut ist die Wahlbeteiligung im Haus der Vereine in SinnAm frühen Nachmittag bildeten sich zuweilen Warteschlangen vor der Tür.

Infratest dimap in Sinn

Pünktlich um 18 Uhr präsentiert die ARD die Prognose von Infratest dimap zur Bundestagswahl. Aber woher kommen die Daten eigentlich? Unter anderem aus Sinn im Lahn-Dill-Kreis. (Foto: Nina Paeschke)

Pünktlich um 18 Uhr präsentiert die ARD die Prognose von Infratest dimap zur Bundestagswahl. Aber woher kommen die Daten eigentlich? Unter anderem aus Sinn im Lahn-Dill-KreisGrundlage für die 18-Uhr-Prognose sind Nachwahlbefragungen unmittelbar nach der Stimmabgabe. Eines der 560 Wahllokale, die Infratest Dimap ausgewählt hat, befindet sich im Rathaus in der Sinner Jordanstraße. Sobald die Menschen das Wahllokal verließen, bat Joachim Flasnöcker von der Firma Kantar sie, einen Fragebogen zu ihrer Wahlentscheidung auszufüllen - alles freiwillig und anonym. Auf der Rückseite waren noch weitere Angaben gefragt - etwa zu Alter, Geschlecht und Bildungsabschluss. Aus Sinn meldete Flasnöcker die Ergebnisse stündlich an Infratest dimap. Die bundesweit Befragten sollen einen Querschnitt der Wähler abbilden.