So liefen die Corona-Demos in Mittelhessen am Montag

MITTELHESSEN - An den insgesamt 38 Veranstaltungen, die am Montagabend in den fünf mittelhessischen Landkreisen (Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Gießen undWetterau) stattfanden, nahmen nach vorläufigen Schätzungen der Polizei etwa 3.900 Personen teil.

27 Veranstaltungen standen dabei im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen. Derzeit geht die Polizei hier von ungefähr 3.300 Teilnehmenden aus. Bei den elf Gegenveranstaltungen betrug die Teilnehmerzahl rund 600. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen laut Polizei weitestgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Lahn-Dill-Kreis

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis über 900 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Herborn, Wetzlar, Solms, Haiger und Dietzhölztal-Ewersbach statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf rund 800. Gegenveranstaltungen gab es in Herborn und Wetzlar.

Kreis Marburg-Biedenkopf

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 700 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Marburg, Biedenkopf und Gladenbach statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 550. Gegenveranstaltungen gab es in Marburg und Gladenbach.

Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden Veranstaltungen in Limburg mit 60 Personen, Weilburg mit 50 Personen und in Bad Camberg mit 200 Teilnehmenden statt. Fast alle genannten Veranstaltungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Die Veranstaltung in Idstein wurde von der Versammlungsbehörde aufgelöst, da sich kein Versammlungsleiter zu erkennen geben wollte und die Teilnehmer nicht kooperativ waren. Die Polizei stellte die Identität von sechs Teilnehmenden fest.

Kreis Gießen

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 700 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Gießen, Fernwald, Grünberg, Lich, Hungen und Buseck statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf über 400. Gegenveranstaltungen gab es in Gießen und Grünberg.

Wetteraukreis

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis rund 1.300 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Friedberg, Karben, Nidda und Ortenberg statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 1.250. Gegenveranstaltungen gab es in Bad Vilbel, Friedberg und Altenstadt