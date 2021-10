Sozialpreis geht an "Hinn" Angelburg und Nassima Saoudiz

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (2.v.l.) ehrt gemeinsam mit dem Kreistagsvorsitzenden Detlef Ruffert (Mitte hinten) die Preisträger. Foto: Freya Altmüller

ANGELBURG/MARBURG - Der Sozialpreis 2021 des Landkreises Marburg-Biedenkopf geht an Nassima Saoudi aus Stadtallendorf sowie an das Ehrenamtsprojekt Hinterländer Netzwerk Nachbarschaftshilfe (Hinn) aus Angelburg. Erster Kreisbeigeordneter Marian Zachow (CDU) überreichte den Preis im Landratsamt in Marburg.

Mit dem Preis zeichnet der Kreis seit 2018 ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich aus. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 3000 Euro wird anteilig den beiden Preisträgern zugesprochen.

"Ehrenamtliches Engagement ist der Klebstoff unserer Gesellschaft. Das gilt gerade auch für den sozialen Bereich", machte Marian Zachow deutlich.

Nassima Saoudi setzt sich seit dem Zuzug von Geflüchteten im Jahr 2015 für die arabischen Familien in Stadtallendorf ein. Sie wurde von Marielene Höflich für den Sozialpreis vorgeschlagen. "Für mich ist sie die Mutter Teresa von Stadtallendorf", sagte diese in ihrer Laudatio. Das Preisgeld fließt in das "Jumpers Stadtallendorf", ein Treffpunkt für Familien und Kinder in der ehemaligen Herrenwaldkirche Stadtallendorf.

Das Café "Hand in Hand" für Menschen mit und ohne Demenz will der Einsamkeit von Senioren entgegenwirken. Betrieben wird es vom Diakonischen Werk Marburg-Biedenkopf und durch das Ehrenamtsprojekt "Hinn". Den Vorschlag hatte Angelburgs Bürgermeister Thomas Beck (SPD) eingereicht. Der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Heinz Kurt Müller (CDU), sagte in seiner Laudatio, schon oft hätten die Mitarbeiter für die Senioren herzzerreißend schöne Aktionen organisiert.

Ursula Blöcher von dem Projekt sagte, das Café fühle sich mittlerweile wie eine Familie an und der Einsatz lohne sich trotz der vielen Arbeit.

Sie nahm den Sozialpreis gemeinsam mit Marion Luy, Doris Becker und Mehmet Ucar sowie Koordinatorin Diana Gillmann-Kamm vom Diakonischen Werk Marburg-Biedenkopf entgegen.