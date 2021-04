SPD-Fraktion im Kreistag wählt ihren Chef

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Nach der Kommunalwahl am 14. März haben die SPD-Kreistagsabgeordneten in ihrer ersten Fraktionssitzung einstimmig Werner Hesse zum Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Der Stadtallendorfer hatte das Amt bereits in den vorigen Wahlperioden inne. Hesse betonte, dass man in den vergangenen Jahren in der Regierungsverantwortung unter Führung von Landrätin Kirsten Fründt gezeigt habe, dass man als SPD den Landkreis "insgesamt erfolgreich" voranbringe.

Die Wähler mit inhaltlichen Angeboten überzeugt

"Wir haben die Wählerinnen und Wählern mit einem personellen und inhaltlichen Angebot überzeugt, und wir haben gezeigt, dass wir als SPD Wahlen gewinnen können", so Landrätin Kirsten Fründt, Spitzenkandidatin und gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Sören Bartol Vorsitzende des SPD-Unterbezirks.

Bartol, der selbst auch der Fraktion wieder angehört, schaut auf mögliche Koalitionen im Kreistag Marburg-Biedenkopf: "Wir sind dank unserer inhaltlichen Arbeit und den Erfolgen der letzten Jahre für die anstehenden Koalitionsgespräche sehr gut aufgestellt. Daher können wir die anstehenden Koalitionsverhandlungen selbstbewusst angehen und bei ersten Sondierungsgesprächen die Möglichkeiten für eine stabile Mehrheit im Kreistag für die kommenden Jahre ausloten."

Die weiteren Mitglieder des SPD-Fraktionsvorstands werden zu einem späteren Zeitpunkt gewählt.