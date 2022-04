SPD-Frauen: Kommunalpolitisches Engagement stärken

Ein Mann, viele Frauen: Bei der Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen war Jens Womelsdorf zu Gast. Foto: Christina Müller

LAHNTAL-GOSSFELDEN - Lahntal-Goßfelden (red). Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) Marburg-Biedenkopf hat sich zum Ziel gesetzt, das kommunalpolitische Engagement von Frauen zu stärken. Dazu hat sich auch Jens Womelsdorf, Landratskandidat der SPD Marburg-Biedenkopf, in seinem Grußwort auf der AsF-Jahreshauptversammlung im Begegnungszentrum Lahntal-Goßfelden bekannt: "Als Geschäftsführer der SPD habe ich mit einer Genossin zusammen ein Programm entwickelt, um die politische Teilhabe von Frauen, Alleinerziehenden und jungen Eltern zu fördern", erklärte er. "Dabei habe ich erfahren, wie wichtig gute Rahmenbedingungen sind: Kinderbetreuung, familienfreundliche Sitzungszeiten, klare Aufgabenverteilung."

In ihrer Versammlung wählten die Sozialdemokratinnen einen neuen Vorstand. Aus familiären Gründen kandidierten Tina Martinson und Nina Bojan nicht mehr als Co-Vorsitzende. Beide arbeiten aber als Beisitzerinnen im Vorstand mit. Zur neuen Vorsitzenden wurde Christina Müller aus Marburg gewählt, Patricia Agricola aus Lahntal ist ihre Stellvertreterin. Weitere Beisitzerinnen sind Anke Stark (Neustadt-Momberg), Helga Hübener (Wetter), Mohaddeseh Kamranazad (Marburg) und Sophie Frühwald (Marburg).

Auch Nicht-Mitglieder

sind eingeladen

Um die Sozialdemokratinnen im Landkreis zu vernetzen, organisiert die AsF bereits seit zwei Jahren einen Online-Stammtisch, der auf der Jahreshauptversammlung in "Netzwerktreffen" umbenannt wurde. Die Netzwerktreffen finden in der Regel an jedem ersten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr statt und stehen auch Nicht-SPD-Mitgliedern offen. Zugangsdaten können bei Christina Müller per E-Mail an christinamueller2 @gmx.net erfragt werden.