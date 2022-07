Stadt Marburg und der Landkreis setzen auf Prävention

Birgit Wollenberg, Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises Marburg-Biedenkopf, führt in das Programm der 5. Präventionskonferenz der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein. Foto: Patricia Grähling/ Stadt Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Wie können Kommunen dazu beitragen, dass die Menschen ein besseres und gesünderes Leben haben? Wie hat sich die Pandemie ausgewirkt? Und was kann man daraus für die Präventionsarbeit lernen? Damit haben sich rund 60 Teilnehmer bei der Präventionskonferenz des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Stadt Marburg beschäftigt.

Angebote für alle Altersgruppen machen

Bereits zum fünften Mal fand diese Konferenz der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" statt. In drei Themenblöcken ging es um den aktuellen Präventionsplan, um Gesundheit in Krisenzeiten und um Gesundheit in verschiedenen Lebensphasen. Ziel der Konferenz ist es, dass die verschiedenen Träger und Mitwirkenden von gesundheitsfördernden Projekten ihre Ideen austauschen und konkretisieren können.

Es gehe darum, Wege zu finden, wie Menschen in der Stadt und im Landkreis ein besseres, gesünderes und längeres Leben haben könnten, sagte Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). "Es ist wichtig, dass wir altersübergreifend und in den ganzen Landkreis hinein arbeiten", ergänzte Landrat Jens Womelsdorf (SPD).

Mit den lokalen Akteuren erarbeite man kommunale Gesundheitsziele", erklärte die Leiterin des Gesundheitsamtes, Birgit Wollenberg. Rolf Reul von der Geschäftsstelle der Initiative "Gesundheit fördern - Versorgung stärken" beim Gesundheitsamt des Kreises und Susanne Hofmann, Fachbereichsleitung Gesunde Stadt in Marburg, stellten die Arbeit im Netzwerk vor und gaben Input zu verschiedenen Präventionsprojekten - etwa zu einem Unterstützungsangebot für Alleinerziehende in Marburg oder zu einer dezentralen Präventionskoordinatorin, die nun im Landkreis tätig ist. Kernstück der Zusammenarbeit seien die drei lebensphasenbezogenen Arbeitskreise "Gesund aufwachsen", "Gesund bleiben" und "Gesund altern". Für die drei Arbeitskreise gab es bei der Konferenz Workshops, in denen sich die Teilnehmer mit konkreten Projekten beschäftigt haben - da ging es um Resilienzförderung bei Jugendlichen, um Stressbewältigung für Erwachsene und um Mittagstische in der Seniorenarbeit.

Ergänzend hielt Katharina Böhm, Geschäftsführerin der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung, einen Fachvortrag zum Thema "Gesundheitsförderung und Prävention in Krisenzeiten".