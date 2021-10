Stadtwerke Marburg legen neuen CO2-Sparbrief auf

Vertreter der Stadtwerke Marburg und der Sparkasse Marburg-Biedenkopf stellen die Neuauflage des CO2-Sparbriefs vor (v. l.): Sebastian Finck, Andreas Bartsch, Eva-Maria Schieke, Monika Mross, Holger Armbrüster und Fabian Kauffmann. Foto: Jonas Becker

MARBURG - Mit der Neuauflage des CO 2 -Sparbriefs können Kunden der Stadtwerke Marburg wieder in nachhaltige Projekte des Unternehmens investieren. Dafür wird bei einer Laufzeit von fünf Jahren ein Zinssatz von einem Prozent jährlich festgelegt. Die Neuauflage erfolgt zum vierten Mal in Kooperation mit der Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

Vom 1. bis 5. November kann der Sparbrief bei den Stadtwerken, vom 8. bis 12. November bei der Sparkasse gezeichnet werden. Kunden der Stadtwerke können zwischen 1000 und 25 000 Euro anlegen. Das Gesamtvolumen des Sparbriefs ist auf sechs Millionen Euro begrenzt. Übersteigt das Zeichnungsinteresse das Gesamtvolumen, bestimmt am 25. November ein Losverfahren, wer investieren darf.

Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster nannte als Beispiele für die Verwendung der Gelder die Anschaffung der ersten beiden Elektrobusse Marburgs, den Ausbau von E-Ladesäulen oder Investitionen in Solar- und Wärmeerzeugungsprojekte in der Region. Das Geld fließe außerdem in die Modernisierung des Strom-, Gas und Wärmenetzes der Stadtwerke.