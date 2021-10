Sturm "Ignatz" sorgt für 20 Einsätze in Marburg-Biedenkopf

Ein abgebrochener Ast liegt auf einem Fußgängerweg. In der Nacht und am Vormittag zog Sturmtief "Ignatz" über Hessen hinweg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Sturmtief "Ignatz" hat in Hessen am Donnerstag für viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. So auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Wie die Polizei mitteilte, gab es aufgrund der Wetterlage zwischen 6.50 und 10.50 Uhr mindestens 20 Einsätze.

Der Sturm hatte im Eisenacher Weg in Marburg und in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain jeweils einen Bauzaun umgerissen. In der Hahnbergstraße wehte der Wind ein größeres Trampolin aus einem Garten. Das Sport- und Spielgerät beschädigte ein Auto.

Caldern fingen zwei Bäume einen umgestürzten Baum auf. Da er allerdings auf die Straße zu stürzen drohte, musste um 11.30 Uhr die L3288 wegen der Aufräumarbieten gesperrt werden. Aktuell laufen die Arbeiten noch.

Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste prägten laut Polizei im gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf das Bild. "Bis 12.30 Uhr wurden Marburg-Biedenkopf weder Personenschäden noch größere Sachschäden gemeldet", teilte die Polizei weiter mit.