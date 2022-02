Sturmtief "Antonia": Zwei Schwerverletzte nach Unfällen

Die Sturmtiefs "Zeynep" und "Antonia" sind in den vergangenen Tagen über Mittelhessen hinweggefegt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

MITTELHESSEN - Seit der Nacht auf Mittwoch jagt in Deutschland ein Sturmtief das nächste: Auf "Zeynep" folgte nun am Sonntag "Antonia". Mittlerweile haben Polizei und Kreisverwaltungen die Sturmnacht ausgewertet. Das Ergebnis: "Antonia" hat in Mittelhessen kaum Schäden angerichtet, wie die jeweiligen Polizeidirektionen und Landkreise am Montag auf Anfrage mitteilten. Allerdings kam es im Vogelsberg zu zwei heftigen Unfällen, bei denen jeweils ein Mann schwer verletzt wurde. Einmal wehte das Sturmtief einen Autofahrer gegen einen Baum nahe Herbstein, außerdem wurde ein Mann bei Räumungsarbeiten in Lauterbach von einem umgestürzten Baum eingeklemmt.

Im Lahn-Dill-Kreis war es in der Nacht zu Montag sehr ruhig. Wie die Polizei Mittelhessen bestätigte, habe es keine größeren Einsätze gegeben. "Es gab ein paar umgestürzte Bäume und zwei, drei kurzzeitig gesperrte Straßen", resümierte Polizeisprecher Jörg Reinemer die Sturmnacht.

Gleiches bestätigte auch eine Sprecherin der Polizei Lahn-Dill: "Es gab nichts, das einen Einsatz von der Polizei nach sich gezogen hätte." Lediglich zwei Notrufe gingen seit Sonntagnachmittag aufgrund des Sturms ein: Bei einem habe jemand befürchtet, dass Bäume umstürzen könnten. "Da ist aber nichts passiert", so die Polizei. Im zweiten Fall seien Blechteile auf der Straße gemeldet worden - die aber schnell beseitigt wurden.

Die Pressestelle des Kreises meldete im Zusammenhang mit dem Unwetter - neben umgestürzten Bäumen - zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie einen Brand in einer Grillhütte in Greifenthal-Ehringshausen.

Vorsorglich waren am Sonntagnachmittag Straßen im Kreisgebiet gesperrt worden - etwa die Verbindung zwischen Übernthal und Bischoffen. Das teilte die Feuerwehr bereits zuvor mit.

In Marburg-Biedenkopf gab ebenfalls es "nichts Gravierendes", wie Polizeisprecher Martin Ahlich erklärte. Lediglich zwei Einsätze hätte es durch "Antonia" gegeben: In Münchhausen hätte der Wind die Abdeckung eines Heustands entfernt, und in Neustadt sei ein Straßenschild weggeweht worden.

Zu einem Unfall hat der Sturm im Kreis Gießen geführt: Auf der L3130 bei Linden ist ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und ist damit kollidiert. Auch in Grünberg hat ein umgestürzter Baum für einen Einsatz der Polizei gesorgt - zu einem Unfall kam es hier allerdings nicht.

Auch im Kreis Limburg-Weilburg war die Auswertung der Sturmnacht positiv: "Wir hatten zum Glück kaum etwas", erklärte Kreisbrandinspektor Georg Hauch auf Nachfrage. Es habe vereinzelt umgestürzte Bäume im Kreisgebiet gegeben. Zu Unfällen sei es allerdings nicht gekommen. Das konnte auch eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen bestätigen: "Uns ist nichts bekannt über verletzte Personen oder schwerwiegende Einsätze", teilte sie auf Anfrage mit.