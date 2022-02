Sturmtief "Ylenia": Die Lage in Mittelhessen

Sturmtief "Ylenia" fegt über Hessen und hält entsprechend auch die hiesigen Einsatzkräfte auf Trab. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Das Sturmtief "Ylenia" fegt über Hessen und hält entsprechend auch die hiesigen Einsatzkräfte auf Trab. Wie Pressesprecher Guido Rehr mitteilte, seien auf der Leitstelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen rund 30 Notrufe im Zusammenhang mit Sturmschäden und Behinderungen im Bereich des Lahn-Dill-Kreises aufgelaufen. Die Polizei im Landkreis Marburg-Biedenkopf sprach derweil am Donnerstagmorgen von rund 20 Meldungen im Zusammenhang mit dem Sturm. Mitteilungen über Verletzte lagen der Polizei bislang nicht vor.

Allgemeine empfiehlt die Polizei im Hinblick auf die für die weiteren angekündigten Unwetterwarnungen leichte Gegenstände im Freien, wie zum Beispiel Mülltonnen, Gartenmöbel oder auch Spielgeräte, windgeschützt aufzustellen oder entsprechend zu sichern. Zudem sei für Verkehrsteilnehmer auf bewaldeten Strecken Vorsicht geboten.

Lahn-Dill-Kreis

Ab 3.20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Polizei umgekippte Bäume, umherfliegende Baustellenbeschilderungen und andere Gefahrenstellen - die Einsätze und Meldungen verteilten sich über den gesamten Bereich des Lahn-Dill-Kreises. Feuerwehren und Straßenmeistereien übernahmen diejenige Fälle, bei denen die Polizeistreifen oder die Mitteilenden die Hindernisse nicht selbst beiseite räumen konnten.

In Dillenburg mussten derweil gegen 4.45 Uhr Bauhof, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) zu einem umgestürzten Baum in der Döngesstraße ausrücken. Der Baum war auf ein Hausdach gestürzt und hatte zudem Fenster des Hauses beschädigt. Personen seien, so die Polizei, nicht verletzt worden.

Auf der Landstraße zwischen Wetzlar-Blasbach und Hohenahr blockierte ein Baum die Fahrbahnen. Bei dem Versuch zu wenden, geriet ein Lkw-Fahrer in den Straßengraben und fuhr sich fest. Auf der B255 zwischen Driedorf und Herborn blockierte ein Baum die Fahrbahn: Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Baum zusammen.

In der Allendorfer Straße in Haiger hat der Sturm derweil einen Altkleidercontainer umgeweht. Ein Verkehrsteilnehmer schob den Container, so die Polizei, von der Fahrbahn. Ebenfalls in Haiger, allerdings in der "Klingelwiese", wehte der Sturm ein Trampolin aus einem Garten durch die Luft auf die Straße. Eine Streife der Dillenburger Polizei sammelte das Gerät ein, zu Schäden sei es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen.

Mit dem Schrecken ist indes ein Fahrzeugführer heute in den frühen Morgenstunden auf der B49 davongekommen, als ein Bautellenschild gegen die Seitenscheibe seines Fahrzeugs geschleudert wurde. Die Scheibe zerbarst, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Bei den meisten Anrufen, die ab 0.30 Uhr bei der Polizei eingingen, handelte es sich um abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume - betroffen sei, so die Polizei, der gesamte Landkreis. So ist zum Beispiel die L 3288 zwischen Bottenhorn und Rachelshausen und die B 453 in Holzhausen gesperrt. In einem Fall wehte es einen Hochsitz auf die Straße.

Ein auf eine Oberleitung gekrachter Baum sorgte in Münchhausen und am Christenberg für einen Stromausfall.

Um 4 Uhr kollidierte indes ein Lastwagen auf der Hautptstraße in Gladenbach-Mornshausen mit einer durch den Sturm bereits abgeknickten Ampel.

Bahnverkehr: Verspätungen und Zugausfälle

Sturmtief „Ylenia“ hat auch im Bahnverkehr in Teilen Hessens für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt. (Symbolfoto: dpa)

Sturmtief "Ylenia" hat auch im Bahnverkehr in Teilen Hessens für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte, müsse unter anderem zwischen Neustadt und Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf sowie zwischen Langgöns und Butzbach mit Verspätungen und Teilausfällen gerechnet werden. Hier waren der Regionalexpress 30 sowie die Regionalbahnlinien 40, 41 und 49 betroffen.

A5 in Richtung Frankfurt: Lkw umgekippt

Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Bad Homburger Kreuz ist am Donnerstagmorgen ein Lkw umgekippt. (Foto: Patrick Sitte/5vision.Media/dpa)

Wie die Polizei mitteilte, ist auf der A5 bei Friedrichsdorf am frühen Donnerstagmorgen ein mit Styroporplatten beladener Lkw umgekippt. Der Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete sich gegen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz. Der Kraftfahrer wurde, so die Polizei, nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.