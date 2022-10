Tag der Tracht in Wollmar: Trachten, Tanz und Tradition

Trachtenvielfalt: Das Foto zeigt Trachtenträgerinnen und Trachtenträger aus verschiedenen Trachtenregionen in Marburg-Biedenkopf. Diese und andere Trachten können die Besucher auch am Sonntag in Wollmar sehen. Foto: Stefan Lechthaler

MÜNCHHAUSEN-WOLLMAR - Münchhausen-Wollmar (red). Die Wollmarer Trachtengruppe richtet am Sonntag, 16. Oktober, in Wollmar den Tag der Tracht im Bezirk Mitte der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) aus. Das Programm findet in der Kirche, im Bürgerhaus und im Dorf statt. Interessierte sind als Besucher willkommen - gerne auch selbst in Tracht.

Der Tag der Tracht findet bundesweit immer am dritten Sonntag im Oktober statt. Er wurde vom Deutschen Trachtenverband ins Leben gerufen, "um Tracht einmal im Jahr ganz stark in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken", heißt es vom Trachtenverband.

Das Programm am Sonntag in Wollmar:

9.45 Uhr: Gottesdienst in der Kirche - halb auf Platt und halb auf Hochdeutsch. Es wirken Dialektsprecher aus verschiedenen hessischen Trachtenregionen mit.

Nach dem Gottesdienst werden vor der Kirche Trachten von Brautpaaren und die Trauertracht gezeigt. Neben der evangelischen Marburger Tracht, die in Wollmar getragen wird, wird die Schwälmer Tracht ein Schwerpunkt sein. Es wird ein Gruppenfoto mit allen Trachtenträgern gemacht.

11 Uhr: Dorfspaziergang zum Bürgerhaus - angeführt von der Kindergruppe der Trachtengruppe Wollmar. Unterwegs gibt es auf Höfen Volkstanz, Handwerk und Brauchtum, unter anderem "Die Magd geht aus" mit den Platzern und Dreschen mit Dreschflegeln. Auch die Landjugendgruppen aus Haubern und Geismar treten auf. Vor dem Bürgerhaus stellt sich der Grenzgangverein aus Wollmar vor.

12.30 Uhr: Mittagessen im Bürgerhaus.

13.30 Uhr: Grußworte.

14 Uhr: Kaffee und Kuchen mit Konzert der Trachtenkapelle Wohra, Auftritt der Kindergruppe Wollmar.

17 Uhr: Ende der Veranstaltung.