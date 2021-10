Testen im Hinterland kann nun teuer werden

Gladenbach: Testzentrum im Haus des Gastes: montags von 15.30 bis 17.30 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 7.30 bis 10 Uhr, freitags von 7.30 bis 10 Uhr sowie von 16.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr und sonntags von 13 bis 15 Uhr: Die Terminvergabe läuft über die Internetseite www.apotheke-am-postamt.de. Spontane Testungen sind auch ohne Voranmeldung möglich.

Die Hauskrankenpflege Görg nimmt seit dem Wochenende keine Tests auf das Coronavirus mehr vor. Das DRK hat sein Testzentrum in Gladenbach-Weidenhausen bereits am 30. September geschlossen.

Biedenkopf: Ahorn-Apotheke (Georg-Kramer-Straße 12): Die Apotheke bietet seit Samstag, 9. Oktober, keine Tests mehr an. Drive-in-Testcenter in Eckelshausen (Kirchstraße 11): Die Pressestelle von Covi Medical machte auf Anfrage keine Angabe, ob das Testcenter weiterhin geöffnet ist. Schloß-Apotheke (Obermühlsweg 1): montags bis freitags von 16 bis 17 Uhr sowie individuell nach telefonischer Absprache unter 0 64 61-20 38. Sonnen-Apotheke (Bahnhofstraße 6): dienstags, freitags und samstags von 8 bis 8.30 Uhr. Termine müssen vorher unter 0 64 61-84 80 vereinbart werden, was montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr möglich ist.

Sein Corona-Testzentrum in Biedenkopf hat das DRK am 30. September geschlossen.

Breidenbach: Testzentrum Breidenbach im Bürgerhaus (Am Bürgerhaus 3): montags von 13 bis 14 Uhr, dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr, freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr, samstags von 13 bis 14 Uhr. Terminvereinbarungen müssen vorher online über die Internetseite der Gemeinde oder unter 0 64 65-68 17 erfolgen, was montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr möglich ist.

Dautphetal: Testzentrum des DRK am Bürgerhaus in Dautphe (Am Bürgerhaus 1): montags bis donnerstags von 13 bis 19 Uhr, freitags bis sonntags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Online-Buchungen sind jederzeit unter der Adresse www.testzentrum-drk.de möglich sowie telefonisch montags bis freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr unter 0 64 61-7 73 99. Getestet wird jedoch auch ohne Voranmeldung.

Angelburg: Sein Corona-Testzentrum in Angelburg-Gönnern hat das DRK am 30. September geschlossen.

Bad Endbach: Hessische Berglandklinik (Landstraße 4): montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 14 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 12 Uhr. Tests sind ohne Voranmeldung möglich.

Weitere Teststellen im Landkreis sind über die Internetseite des Landkreises, www.marburg-biedenkopf.de, einsehbar. Das zu tun, ist auf jeden Fall sinnvoll, denn einige Teststellen haben ihre Arbeit bereits eingestellt. So hat die DRK-Schwesternschaft Marburg ihre Corona-Schnelltestzentren Marburg-Mitte (Deutschhausstraße 21), am Georg-Gaßmann-Stadion (Leopold-Lucas-Straße 46b) und im Cineplex-Kino (Biegenstraße 1a) am Sonntag geschlossen.