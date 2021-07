Tochter und zwei Stieftöchter missbraucht

Jetzt teilen:

BROMSKIRCHEN/MARBURG - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner leiblichen Tochter sowie von zwei Stieftöchtern ist ein 53-Jähriger aus Bromskirchen zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Marburger Landgericht ordnete darüber hinaus Sicherungsverwahrung für den Mann an.

In dem auf mehrere Verhandlungstage angesetzten Prozess warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten ursprünglich vor, zwischen 2000 und 2014 insgesamt 122 Mal sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben, beziehungsweise an sich vornehmen lassen. Darüber hinaus ging die Anklage von 38 weiteren Fällen aus, in denen dafür auch Gewalt angewendet wurde.

Am Ende der Beweisaufnahme blieben nach Überzeugung der Jugendschutzkammer unter Vorsitz von Richter Gernot Christ "nur noch" zehn Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, jeweils in Tateinheit mit Vergewaltigung, neun Fällen des sexuellen Missbrauchs und zwei Fälle der sexuellen Nötigung. Dafür sah das Gericht die hohe Freiheitsstrafe als angemessen an. Weil von dem 53-Jährigen weiterhin eine Gefahr ausgehe, wurde die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.

Nach Frankreich geflohen und dort verhaftet

Der 53-Jährige schwieg zu allen Vorwürfen. Nach Auskunft des Landgerichts war er vor seiner Festnahme auf der Flucht. Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls war er in Frankreich festgenommen und ausgeliefert worden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.