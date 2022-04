Tragischer Unfall bei Rauschenberg: Motorradfahrer stirbt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat ein 19-Jähriger sein Leben verloren. Symbolfoto: dpa

RAUSCHENBERG - Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am Karfreitag auf der Landesstraße 3077 zwischen Bracht und Rosenthal im Landkreis Marburg-Biedenkopf gekommen. Dabei verstarb ein 19-Jähriger aus dem Ebsdorfergrund an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Der junge Motorradfahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von Rosenthal in Richtung Bracht. In einer Kurve geriet er, so die Polizei weiter, aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Eine 24-Jährige, die in unmittelbarer Nähe auf der entgegenkommenden Spur fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Landesstraße musste mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Ein Sachverständiger soll, so die Polizei, den Unfallhergang rekonstruieren.