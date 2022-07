Über Baustellen frühzeitig informieren lassen

Über das Baustellenportal der IHK können Unternehmen, aber auch Bürger auf einer digitalen Karte sehen, wo aufgrund von Bauarbeiten Behinderungen möglich sind. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KASSEL/MARBURG - Baustellen können zu erheblichen Belastungen bei Unternehmen und deren Kundschaft oder Lieferanten führen - vor allem, wenn die Informationslage unklar oder unzureichend ist. Mit dem Baustellen-Portal, teilte die Industrie- und Handelskammer mit, gebe es nun ein Werkzeug zum sorgfältigen und langfristigen Einplanen von Baumaßnahmen: Das Plattform-Projekt findet sich auf der Seite www.ihk-

baustellen-portal.de und ist ein gemeinsames Projekt von neun Industrie- und Handelskammern in Deutschland, darunter die IHK Kassel-Marburg.

Digitale Landkarte

zeigt Baustellen an

Das IHK-Baustellen-Portal bietet eine zentralisierte, digitalisierte und barrierefreie Lösung rund um das Themenfeld für Unternehmen, Kommunen, Bauträger und Bürger. Zentraler Baustein ist eine digitale Landkarte. Baustellen können über eine Filterfunktion - unter Eingabe des Namens einer Kommune oder einer Postleitzahl - gesucht werden. Die IHK lädt alle Kommunen in Nordhessen und dem Kreis Marburg ein, ihre Daten zu aktuellen und geplanten Baustellen einzupflegen. Der Baustellen-Warner bietet Unternehmen und Bürgern die Möglichkeit, einen Radius um ihren Betriebssitz oder ihre Adresse festzulegen. In diesem Radius wird dann über alle neueingerichteten Baustellen automatisch via E-Mail informiert. Eine Rubrik namens Werkzeugkasten hilft Unternehmen und Kommunen, sich mithilfe von Tipps, Handlungsleitfäden und Checklisten auf bevorstehende Baustellen vorzubereiten, Kunden und Lieferanten vorzuwarnen.

Fragen zum Thema beantwortet Daniel Hankel, Referent für Infrastruktur und Mittelstand im IHK-Team Unternehmensförderung, Telefon 05 61-7 89 12 85, E-Mail:

hankel@kassel.ihk.de