Unbekannte stehlen Forellen aus Teich

WEIMAR-OBERWEIMAR - Aus den Fischteichen an der Hauptstraße zwischen Oberweimar und Kehna haben Diebe mindestens 70 Forellen gestohlen. Der oder die Täter drückte den 1,50 Meter hohen Maschendrahtzaun herunter und lockten die Fische dann mit einer aus dem Gartenhaus geholten Dose Fischfutter an, um sie dann aus dem Teich herauszufischen. Wer Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 10 Uhr am Sonntag, 25. Juli, und 9 Uhr am Montag, 26. Juli, gemacht hat, sollte diese der Polizei Marburg melden unter Telefon 0 64 21-40 60.