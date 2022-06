Unbekannte stehlen Katzenkinder aus Marburger Tierheim

Scherben und ein Bild der Verwüstung: Erschüttert steht Tierheimleiterin Maresi Wagner vor dem Katzenzimmer, aus dem zwei Kätzchen gestohlen wurden. Foto: Birgit Schönig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CAPPEL - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 8. auf 9. Juni, haben ein oder mehrere Unbekannte sich Zugang zum Marburger Kreistierheim verschafft, sind ins Katzenhaus eingedrungen, haben dort eine Scheibe zerschlagen und im Katzenzimmer zwei kleine Jungkatzen eingefangen und anschließend mitgenommen.

"Wir sind alle geschockt und voller Sorge um die Kätzchen!", erklärt Tierheimleiterin Maresi Wagner, sichtlich um Fassung ringend. Die getigerten Katzenmädchen Suri und Sunshine sind zwölf Wochen alt und lebten zusammen mit ihrer Katzenmama Solveig im Tierheim.

Katzenmutter sucht verzweifelt nach ihren Kindern

Die Kleinen wurden im Tierheim geboren, erzählt Wagner und ergänzt: "Die Kätzchen sind gechipt und auch auf das Tierheim registriert. Wie die Tierheimleiterin weiter berichtet, sei zu vermuten, dass die Kätzchen in den Abendstunden des 8. Juni entführt wurden, da sie ihr Futter nicht angerührt hatten. Eine Tierheimmitarbeiterin war um 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen in die Einrichtung gekommen, um ihre Arbeit aufzunehmen.

Im Katzenhaus bot sich ihr ein Bild der Verwüstung. Die verstörte Mutterkatze Solveig suchte verzweifelt nach ihren Kleinen. Sie hatte sich zudem im Glas an den Pfoten geschnitten und muss nun erst einmal in der Quarantänestation versorgt werden. Die Kriminalpolizei sei vor Ort gewesen und werde nun ermitteln, so Wagner.

Lesen Sie auch: Einbrecher machen bei Rincker in Sinn reiche Beute

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen. Gleichzeitig appelliert die Tierheimleiterin eindringlich an den oder die Täter: "Sollten Sie dies lesen und Ihre Tat bereuen, stellen Sie die Kätzchen bitte einfach früh morgens in einer Katzenbox gesichert in die Tierheimauffahrt.