Unbekannte zerstören Blitzer

MARBURG-BAUERBACH - Das Radarmessgerät an der Kreuzung Schröck / Bauerbach, auf der Landstraße zwischen Marburg und Kirchhain, ist zerstört worden.

"War das eine ,ad-hoc-Reaktion' nach dem Blitzen oder Wut über einen eingegangenen Bescheid wegen zu schnellen Fahrens oder doch nur ,einfache Zerstörungswut'? Das ,Warum' ist sicherlich rein spekulativ. Tatsache jedoch ist ein Schaden in Höhe von vermutlich mindestens 2500 Euro an der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage", schreibt Polizei-Pressesprecher Martin Ahlich in seiner entsprechenden Pressemitteilung.

Zwischen Dienstag, 6. Juli, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 7. Juli, 6.15 Uhr, wurden die beiden Scheiben und das innen liegende Blitzgerät der in Richtung Kirchhain gesehen auf der rechten Seite der Kreuzung stehenden Radarsäule beschädigt. "Wer solche Einrichtungen, beziehungsweise Gegenstände, die dem öffentlichen Nutzen dienen, zerstört oder beschädigt, riskiert höhere Strafen. Hier besteht der Verdacht der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, die im Gegensatz zu den zwei Jahren bei einer Sachbeschädigung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann", erläutert Pressesprecher Ahlich.

Polizei bittet

um Hinweise

Die Ermittler fragen nun: Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung an dem Blitzer zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nehmen die Mitarbeiter der Polizei Marburg entgegen unter Telefon 0 64 21-40 60.